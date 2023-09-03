https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-voleybol-federasyonu-avrupa-sampiyonu-olmaya-hazir-misin-turkiye-1075152020.html
Türkiye Voleybol Federasyonu: Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?
Türkiye Voleybol Federasyonu: Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?
Türkiye-Sırbistan maçına dakikalar kala, Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T21:11+0300
2023-09-03T21:11+0300
2023-09-03T21:21+0300
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türkiye voleybol federasyonu
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Dünya 1 numarası Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğu için sahada.Namağlup finale gelen 'Filenin Sultanları', 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor.Türkiye-Sırbistan maçına dakikalar kala, Türkiye Voleybol Federasyonu eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden "Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.
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dünya, dünya, türkiye voleybol federasyonu
dünya, dünya, türkiye voleybol federasyonu
Türkiye Voleybol Federasyonu: Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?
21:11 03.09.2023 (güncellendi: 21:21 03.09.2023) Abone ol
Türkiye-Sırbistan maçına dakikalar kala, Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?" diye sordu.
Dünya 1 numarası Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğu için sahada.
Namağlup finale gelen 'Filenin Sultanları', 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor.
Türkiye-Sırbistan maçına dakikalar kala, Türkiye Voleybol Federasyonu eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden "Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.