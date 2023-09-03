https://sputniknews.com.tr/20230903/turkiye-voleybol-federasyonu-avrupa-sampiyonu-olmaya-hazir-misin-turkiye-1075152020.html

Türkiye Voleybol Federasyonu: Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?

Türkiye Voleybol Federasyonu: Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?

Türkiye-Sırbistan maçına dakikalar kala, Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T21:11+0300

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Dünya 1 numarası Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğu için sahada.Namağlup finale gelen 'Filenin Sultanları', 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşıyor.Türkiye-Sırbistan maçına dakikalar kala, Türkiye Voleybol Federasyonu eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden "Avrupa Şampiyonu olmaya hazır mısın Türkiye?" ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı.

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