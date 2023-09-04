https://sputniknews.com.tr/20230904/almanya-basbakani-scholzun-yuzunde-darbeye-bagli-ezilme-olusmustu-ilk-fotograf-geldi-1075165934.html
Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme oluşmuştu, Şansölye'den ilk fotoğraf geldi
Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme oluşmuştu, Şansölye'den ilk fotoğraf geldi
Almanya Başbakanı Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığının açıklanmasının ardından Alman liderden ilk fotoğraf geldi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T13:02+0300
2023-09-04T13:02+0300
2023-09-04T13:05+0300
dünya
olaf scholz
almanya
sakatlık
yaralanma
kaza
teşekkür
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, spor yaparken geçirdiği bir kaza sonrasında ilk kez görüntülendi. Scholz'un bir gözünün kapatıldığı görüldü.Şansölye, iyileşme dilekleri için teşekkür etti ve fotoğrafta her şeyin gerçekte olduğundan daha kötü göründüğüne dair güvence verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/almanya-basbakani-scholzun-yuzunde-darbeye-bagli-ezilme-kosarken-dustu-1075140167.html
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olaf scholz, almanya, sakatlık, yaralanma, kaza, teşekkür
olaf scholz, almanya, sakatlık, yaralanma, kaza, teşekkür
Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme oluşmuştu, Şansölye'den ilk fotoğraf geldi
13:02 04.09.2023 (güncellendi: 13:05 04.09.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığının açıklanmasının ardından Alman liderden ilk fotoğraf geldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, spor yaparken geçirdiği bir kaza sonrasında ilk kez görüntülendi. Scholz'un bir gözünün kapatıldığı görüldü.
Şansölye, iyileşme dilekleri için teşekkür etti ve fotoğrafta her şeyin gerçekte olduğundan daha kötü göründüğüne dair güvence verdi.