https://sputniknews.com.tr/20230904/almanya-basbakani-scholzun-yuzunde-darbeye-bagli-ezilme-olusmustu-ilk-fotograf-geldi-1075165934.html

Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme oluşmuştu, Şansölye'den ilk fotoğraf geldi

Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme oluşmuştu, Şansölye'den ilk fotoğraf geldi

Almanya Başbakanı Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığının açıklanmasının ardından Alman liderden ilk fotoğraf geldi. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T13:02+0300

2023-09-04T13:02+0300

2023-09-04T13:05+0300

dünya

olaf scholz

almanya

sakatlık

yaralanma

kaza

teşekkür

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069125287_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8e20b0bc5f0cc61c574479d2b48f210a.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, spor yaparken geçirdiği bir kaza sonrasında ilk kez görüntülendi. Scholz'un bir gözünün kapatıldığı görüldü.Şansölye, iyileşme dilekleri için teşekkür etti ve fotoğrafta her şeyin gerçekte olduğundan daha kötü göründüğüne dair güvence verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230903/almanya-basbakani-scholzun-yuzunde-darbeye-bagli-ezilme-kosarken-dustu-1075140167.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, sakatlık, yaralanma, kaza, teşekkür