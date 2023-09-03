https://sputniknews.com.tr/20230903/almanya-basbakani-scholzun-yuzunde-darbeye-bagli-ezilme-kosarken-dustu-1075140167.html
Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme: 'Koşarken düştü'
Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme: 'Koşarken düştü'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı açıklandı. Scholz’un düşme sonrası yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T09:12+0300
2023-09-03T09:12+0300
2023-09-03T09:14+0300
dünya
olaf scholz
düşmek
darbe
koşu
avrupa
almanya
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Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Başbakan Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.Scholz’un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.
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olaf scholz, düşmek, darbe, koşu, avrupa, almanya
olaf scholz, düşmek, darbe, koşu, avrupa, almanya
Almanya Başbakanı Scholz’un yüzünde darbeye bağlı ezilme: 'Koşarken düştü'
09:12 03.09.2023 (güncellendi: 09:14 03.09.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı açıklandı. Scholz’un düşme sonrası yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.
Alman Haber Ajansı DPA’nın hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Başbakan Scholz koşu yaparken düştü ve yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana geldi.
Scholz’un Hessen eyaletinde yarın katılmayı planladığı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet meclisi seçim kampanyası için düzenlenecek etkinliklere gitmeyeceği, hafta içinde katılacağı etkinliklerin bundan etkilenmeyeceği aktarıldı.
4 Eylül'de başbakanlık ofisinde çalışacak olan Scholz, 5 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı’na (IAA) katılacak.
Scholz, Hindistan’da 8 Eylül’deki G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce 6 Eylül'de bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te konuşma yapacak.