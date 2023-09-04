Ahmet Hakan'dan Perinaz Yaman yorumu: 'Bir davaları olmadığı halde abartılı savunucu rolü oynarlar'

"Adı: Perinaz Yaman. Kısa bir süre önce “hızlı AK Partili” olarak takılan bu hanım, aniden taraf değiştirmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu’na “danışman” olarak atanmış. Bu hanım, AK Partili takılırken sosyal medyada ortalığı kasıp kavuruyormuş resmen: Atatürk’e hakaretler, Kılıçdaroğlu’na laf çakmalar, CHP’ye yönelik aşağılamalar falan. Şöyle bir baktım diline, üslubuna, yaklaşımına. Yaptığı her paylaşımdan kabalık, hoyratlık, basitlik, bayağılık ve nezaket yoksunluğu yükseliyordu buram buram. AK Partili iken... Dili kirliymiş, üslubu çirkinmiş, görüşlerini ifade tarzı bayağıymış, siyasi yaklaşımları basitmiş. Böyle biri CHP’ye geçip Kılıçdaroğlu’na danışman olunca ne yapar? Tabii ki şunu yapar: Kabalığını, hoyratlığını, basitliğini, bayağılığını ve nezaket yoksunluğunu bu kez Tayyip Erdoğan’a ve onun siyasi çizgisine yöneltir. Bu tiplerin ortak özellikleri vardır. Bir davaları olmadığı halde abartılı bir dava savunucu rolü oynarlar. Karşı tarafa saldırırken terbiyesizleşmekte asla sınır tanımazlar. Bilgi ve birikim eksikliklerini bayağılaşarak örtmeye çalışırlar. Bu tiplerden kurtuluşun tek bir yolu vardır: Her parti, “Bizim çizgimizde böylesi bir bayağılığa, çirkinliğe, kabalığa, terbiyesizliğe yer yok” diyerek... Bunlara kapıyı gösterecek. Yoksa bunlar başa çok bela olur."