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https://sputniknews.com.tr/20230903/samsunda-sel-86-kisi-guvenli-bolgelere-tahliye-edildi-1075152716.html
Samsun'da sel: 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
Samsun'da sel: 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi
Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T22:21+0300
2023-09-03T22:23+0300
türkiye
samsun valiliği
sel
sel felaketi
yağış
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şiddetli yağış
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun il genelinde bugün aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.İlde metrekareye düşen yağış miktarının Merkez'de 79 milimetre, Canik ilçesinde 128 milimetre, İlkadım ilçesinde ise 149 milimetre olarak ölçüldüğü, diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı belirtildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1177 ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, bölgedeki müdahale çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karayolları, DSİ, sağlık, STK, BTK ve Yedaş ekiplerinin görev yaptığı ifade edildi.Açıklamada şunlar paylaşıldı:13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiSamsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.
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samsun valiliği, sel, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
samsun valiliği, sel, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış

Samsun'da sel: 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

22:21 03.09.2023 (güncellendi: 22:23 03.09.2023)
© AASamsun genelinde aşırı yağışlar
Samsun genelinde aşırı yağışlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA
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Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun il genelinde bugün aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.
İlde metrekareye düşen yağış miktarının Merkez'de 79 milimetre, Canik ilçesinde 128 milimetre, İlkadım ilçesinde ise 149 milimetre olarak ölçüldüğü, diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı belirtildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1177 ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, bölgedeki müdahale çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karayolları, DSİ, sağlık, STK, BTK ve Yedaş ekiplerinin görev yaptığı ifade edildi.
Açıklamada şunlar paylaşıldı:
"İl genelinde 1572 personel, 305 iş makinesi, 137 kamyon ve 198 araçla sahada çalışmalar devam etmektedir. Sel ve su baskınları nedeniyle AFAD ekiplerince 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. İl genelindeki yağışlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildi

Samsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.
Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.
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