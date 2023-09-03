https://sputniknews.com.tr/20230903/samsunda-sel-86-kisi-guvenli-bolgelere-tahliye-edildi-1075152716.html

Samsun'da sel: 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Samsun'da sel: 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T22:21+0300

2023-09-03T22:21+0300

2023-09-03T22:23+0300

türkiye

samsun valiliği

sel

sel felaketi

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Samsun'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun il genelinde bugün aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.İlde metrekareye düşen yağış miktarının Merkez'de 79 milimetre, Canik ilçesinde 128 milimetre, İlkadım ilçesinde ise 149 milimetre olarak ölçüldüğü, diğer ilçelerin de yoğun yağış aldığı belirtildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1177 ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, bölgedeki müdahale çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, karayolları, DSİ, sağlık, STK, BTK ve Yedaş ekiplerinin görev yaptığı ifade edildi.Açıklamada şunlar paylaşıldı:13 ilçede mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiSamsun Valiliği, 13 ilçede sağanak beklentisi nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiğini açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Samsun çevresinde devam eden yağışların sabah saatlerinde yer yer aşırı olması beklendiği bildirildi.Samsun'un Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent ilçeleri haricinde 13 ilçesinde etkili olması beklenen yağış nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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samsun valiliği, sel, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış