https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-ihalari-ukrayna-ordusunun-odessa-bolgesindeki-yakit-depolarini-imha-etti-1075144409.html

Rus İHA’ları Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki yakıt depolarını imha etti

Rus İHA’ları Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki yakıt depolarını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yakıt tedariki için kullanılan depoların dün gece Rus insansız hava... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T14:06+0300

2023-09-03T14:06+0300

2023-09-03T14:07+0300

ukrayna krizi

odessa

rusya savunma bakanlığı

rusya

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, dün gece Rus insansız hava araçlarının (İHA) gerçekleştirdiği grup saldırısının Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yakıt depolama tesisini imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri, dün gece Odessa bölgesindeki Reni limanında yer alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçlarının yakıt takviyesi için kullanılan yakıt depolama tesislerine insansız hava araçları ile grup saldırısı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230903/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075143646.html

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