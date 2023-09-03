https://sputniknews.com.tr/20230903/rus-ihalari-ukrayna-ordusunun-odessa-bolgesindeki-yakit-depolarini-imha-etti-1075144409.html
Rus İHA’ları Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki yakıt depolarını imha etti
Rus İHA’ları Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki yakıt depolarını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yakıt tedariki için kullanılan depoların dün gece Rus insansız hava... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T14:06+0300
2023-09-03T14:06+0300
2023-09-03T14:07+0300
ukrayna krizi
odessa
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, dün gece Rus insansız hava araçlarının (İHA) gerçekleştirdiği grup saldırısının Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yakıt depolama tesisini imha ettiği belirtildi.Açıklamada, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri, dün gece Odessa bölgesindeki Reni limanında yer alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçlarının yakıt takviyesi için kullanılan yakıt depolama tesislerine insansız hava araçları ile grup saldırısı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230903/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075143646.html
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odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna krizi
odessa, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna krizi
Rus İHA’ları Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki yakıt depolarını imha etti
14:06 03.09.2023 (güncellendi: 14:07 03.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri araçlarının yakıt tedariki için kullanılan depoların dün gece Rus insansız hava araçlarının düzenlediği grup saldırısıyla imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, dün gece Rus insansız hava araçlarının (İHA) gerçekleştirdiği grup saldırısının Odessa bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir yakıt depolama tesisini imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri, dün gece Odessa bölgesindeki Reni limanında yer alan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçlarının yakıt takviyesi için kullanılan yakıt depolama tesislerine insansız hava araçları ile grup saldırısı düzenledi. Saldırı amacına ulaştı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadelerine yer verildi.