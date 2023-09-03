https://sputniknews.com.tr/20230903/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1075143646.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bugün Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T13:17+0300
2023-09-03T13:17+0300
2023-09-03T13:21+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
iha
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “Bugün Moskova saati ile 12.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
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rusya savunma bakanlığı, iha, belgorod
rusya savunma bakanlığı, iha, belgorod
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
13:17 03.09.2023 (güncellendi: 13:21 03.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bugün Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Bugün Moskova saati ile 12.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait İHA, hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi” ifadeleri kullanıldı.