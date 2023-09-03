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G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun'
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T15:14+0300
2023-09-03T15:14+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
depremzede
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.Erdoğan “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun."
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kılıçdaroğlundan erdoğana yanıt, kılıçdaroğlundan erdoğana depremzedelerle ilgili yanıt, iktidarla muhalefet arasında ki farkı bilmeyen bu kişi iyi okusun,
kılıçdaroğlundan erdoğana yanıt, kılıçdaroğlundan erdoğana depremzedelerle ilgili yanıt, iktidarla muhalefet arasında ki farkı bilmeyen bu kişi iyi okusun,

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun'

15:14 03.09.2023
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA / Metin Aktaş
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum.
İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar.
Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumluluğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal.
Erdoğan “Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu” demiş. İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
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Erdoğan: Hatay'da 32 bin 600 konut olmak üzere 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor
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