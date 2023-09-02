https://sputniknews.com.tr/20230902/erdogan-hatay-kentsel-donusum-projesi-toplu-temel-atma-torenine-canli-baglantiyla-katiliyor-1075134546.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu"... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T18:23+0300

2023-09-02T18:23+0300

2023-09-02T18:43+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

deprem

hatay

depremzede

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Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" açıklamasında bulundu.Erdoğan konuşması sırasında "Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere, toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor" bilgisini de paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Projemize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz" dedi.

türkiye

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deprem bölgesi erdoğan, hatay kentsel dönüşüm projesi toplu temel atma töreni, hatay kentsel dönüşüm projesi toplu temel atma töreni, cumhurbaşkanı erdoğan