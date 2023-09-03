https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbulda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1075145293.html

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultangazi Kent Ormanın'nda çıkan yangın havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T15:57+0300

2023-09-03T15:57+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

orman yangını

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Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.Yangına söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230903/bursadaki-orman-yangini-17-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi--1075140599.html

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