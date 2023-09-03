https://sputniknews.com.tr/20230903/istanbulda-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1075145293.html
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Sultangazi Kent Ormanın'nda çıkan yangın havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T15:57+0300
2023-09-03T15:57+0300
2023-09-03T16:39+0300
türkiye
istanbul
sultangazi
orman yangını
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Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.Yangına söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/bursadaki-orman-yangini-17-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi--1075140599.html
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istanbulda orman yangını çıktı, istanbulda orman yangını nerede, sultangazi orman yangını
istanbulda orman yangını çıktı, istanbulda orman yangını nerede, sultangazi orman yangını
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
15:57 03.09.2023 (güncellendi: 16:39 03.09.2023) Abone ol
Sultangazi Kent Ormanın'nda çıkan yangın havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Yangına söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.