https://sputniknews.com.tr/20230903/bursadaki-orman-yangini-17-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi--1075140599.html
Bursa Mudanya'daki orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı
Bursa Mudanya'daki orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı
Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T09:36+0300
2023-09-03T09:36+0300
2023-09-03T09:54+0300
türkiye
bursa
orman yangını
kontrol
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Bursa'da cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin, havadan da gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi gece boyunca sürdü.Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarda bölgede canla başla alevleri söndürmek için etti. 132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.
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bursada orman yangını, bursada orman yangını söndü mü, son orman yangınları neler,
bursada orman yangını, bursada orman yangını söndü mü, son orman yangınları neler,
Bursa Mudanya'daki orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı
09:36 03.09.2023 (güncellendi: 09:54 03.09.2023) Abone ol
Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.
Bursa'da cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin, havadan da gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarda bölgede canla başla alevleri söndürmek için etti. 132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.