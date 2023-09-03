https://sputniknews.com.tr/20230903/bursadaki-orman-yangini-17-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi--1075140599.html

Bursa Mudanya'daki orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı

Bursa Mudanya'daki orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

orman yangını

kontrol

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Bursa'da cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin, havadan da gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi gece boyunca sürdü.Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarda bölgede canla başla alevleri söndürmek için etti. 132 aracın ve 420 personelin gece boyunca müdahalede bulunduğu alandaki yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı.

türkiye

bursa

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