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https://sputniknews.com.tr/20230903/irakta-mahkeme-kerkukteki-ordu-binasinin-bosaltilmasi-kararini-durdurdu-1075149207.html
Irak'ta mahkeme, Kerkük'teki ordu binasının boşaltılması kararını durdurdu
Irak'ta mahkeme, Kerkük'teki ordu binasının boşaltılması kararını durdurdu
Irak Federal Mahkemesi, Başbakan'ın Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Gücü karargahının boşaltılması yönündeki kararını, durdurma kararı alındığını, bu kararın... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T18:49+0300
2023-09-03T18:49+0300
dünya
irak federal mahkemesi
irak
irak
ortadoğu
kürdistan demokrat partisi
kürdistan demokrat partisi (kdp)
irak kürdistan demokrat partisi (ikdp)
ikby’nin bağımsızlık girişimi ve kerkük operasyonu
ikby
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Irak Federal Mahkemesi, Kerkük’teki ordu karargahının boşaltılıp Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) verilmesi kararını durdurdu.Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük Arap Milletvekili Vasfi Asi'nin ordu karargahının KDP'ye verilmemesi için Federal Mahkeme'de açtığı dava görüşülerek karara bağlandı.Açıklamada "Başbakan'ın (Muhammed Şiya es-Sudani) Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Gücü karargahının boşaltılması yönündeki kararını durdurma kararı alındı. Mahkemenin bu kararı, tüm yetkililer için kesin ve bağlayıcıdır." denildi. Protestoların ardından olaylar çıkmıştıIrak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği "bağımsızlık referandumu" girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.Irak ordusu KDP'nin bulunduğu binayı boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, Türkmen ve Arap gruplar Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.Kerkük'te dün, KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından olaylar çıkmıştı.Protestoların ardından olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olaylarda, ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldiği açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230903/iraktaki-protestolarda-can-kaybi-4e-yukseldi-1075145403.html
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irak federal mahkemesi, irak, irak, ortadoğu, kürdistan demokrat partisi, kürdistan demokrat partisi (kdp), irak kürdistan demokrat partisi (ikdp), ikby’nin bağımsızlık girişimi ve kerkük operasyonu, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

Irak'ta mahkeme, Kerkük'teki ordu binasının boşaltılması kararını durdurdu

18:49 03.09.2023
© AFP 2023 / -Kerkük - protesto
Kerkük - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / -
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Irak Federal Mahkemesi, Başbakan'ın Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Gücü karargahının boşaltılması yönündeki kararını, durdurma kararı alındığını, bu kararın, tüm yetkililer için kesin ve bağlayıcıdır olduğunu duyurdu.
Irak Federal Mahkemesi, Kerkük’teki ordu karargahının boşaltılıp Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) verilmesi kararını durdurdu.
Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük Arap Milletvekili Vasfi Asi'nin ordu karargahının KDP'ye verilmemesi için Federal Mahkeme'de açtığı dava görüşülerek karara bağlandı.
Açıklamada "Başbakan'ın (Muhammed Şiya es-Sudani) Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Gücü karargahının boşaltılması yönündeki kararını durdurma kararı alındı. Mahkemenin bu kararı, tüm yetkililer için kesin ve bağlayıcıdır." denildi.

Protestoların ardından olaylar çıkmıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te IŞİD'in ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.
IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği "bağımsızlık referandumu" girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Irak ordusu KDP'nin bulunduğu binayı boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.
Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, Türkmen ve Arap gruplar Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.
Kerkük'te dün, KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından olaylar çıkmıştı.
Protestoların ardından olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olaylarda, ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldiği açıklanmıştı.
Kerkük protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
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Irak’taki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi
16:11
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