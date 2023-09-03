https://sputniknews.com.tr/20230903/iraktaki-protestolarda-can-kaybi-4e-yukseldi-1075145403.html
Irak’taki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi
Irak’taki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi
Irak'ın Kerkük kentinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T16:11+0300
2023-09-03T16:11+0300
2023-09-03T16:11+0300
irak
dünya
protesto
kerkük
kürdistan demokrat partisi (kdp)
ortadoğu
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Irak’ın Kerkük kentinde şiddet olayları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ererken, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu protestolarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını, olaylarda 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.Irak’ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) teslim edilmesinin ardından Türkmen ve Arap gruplar kararı protesto etmiş, kentte dün gerginlik tırmanmıştı. Protestoların ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah sona ererken, yasağın kaldırılmasıyla protestolar nedeniyle 1 haftadır trafiğe kapatılan Kerkük - Erbil yolu yeniden araç geçişlerine açıldı.Sokağa çıkma yasağı kaldırıldıKerkük Polis Müdürlüğü yayımladığı yazılı açıklamada, kentte yaşanan protestoların sona erdiği belirtildi.Açıklamada, kentte hayatın normale döndüğü ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı, devlet kurumlarında mesailerin de normal şekilde yapıldığı kaydedildi.
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irak, protesto, kerkük, kürdistan demokrat partisi (kdp), ortadoğu
irak, protesto, kerkük, kürdistan demokrat partisi (kdp), ortadoğu
Irak’taki protestolarda can kaybı 4’e yükseldi
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Irak'ın Kerkük kentinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük karayolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından çıkan olaylarda, ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldiği açıklandı.
Irak’ın Kerkük kentinde şiddet olayları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ererken, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu protestolarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin bugün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 4'e çıktığını, olaylarda 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Irak’ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) teslim edilmesinin ardından Türkmen ve Arap gruplar kararı protesto etmiş, kentte dün gerginlik tırmanmıştı.
Protestoların ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah sona ererken, yasağın kaldırılmasıyla protestolar nedeniyle 1 haftadır trafiğe kapatılan Kerkük - Erbil yolu yeniden araç geçişlerine açıldı.
Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Kerkük Polis Müdürlüğü yayımladığı yazılı açıklamada, kentte yaşanan protestoların sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, kentte hayatın normale döndüğü ve sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı, devlet kurumlarında mesailerin de normal şekilde yapıldığı kaydedildi.