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İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz: Şehir Hatları vapurları tersanede unutuldu
İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz: Şehir Hatları vapurları tersanede unutuldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Galata Köprüsü’ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle bazı Şehir Hatları... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T17:57+0300
2023-09-03T18:23+0300
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İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'nin kentte deniz ulaşımını ve diğer alternatifleri entegre edecek makro bir ulaşım vizyonu vadettiğini fakat 4,5 yıldır bu konuda attığı ciddi bir adımı ve hizmeti göremediklerini dile getirdi.'Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne'Deniz ulaşımını güçlendirmekten ziyade var olan deniz araçlarını atıl bırakan trajikomik bir gündem konusunun olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Galata Köprüsü tadilata girdi ama köprü tadilata girmeden önce Haliç Tersanesi’nde olan ve dışarı çıkarılması gereken Şehir Hatları vapurları içeride unutuldu. Tadilat şu anda devam ettiği için vapurlar, diğer tarafa Boğaz'ı geçerek hizmet veremiyor. Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne" diye konuştu.'İBB Başkanı'nın artık kentine dönmesini bekliyoruz'Yeni İBB yönetiminin göreve geldiği ilk yıllarda bu konuları gündeme getirmediklerini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:Çalışmaların ilk etabı 31 Ağustos'ta bittiÖte yandan Galata Köprüsü'nün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı 31 Ağustos'ta sona erdi.Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açılırken çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti ise trafiğe kapatıldı.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, murat türkyılmaz, ak parti, galata köprüsü, galata köprüsü, galata köprüsü
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, murat türkyılmaz, ak parti, galata köprüsü, galata köprüsü, galata köprüsü

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz: Şehir Hatları vapurları tersanede unutuldu

17:57 03.09.2023 (güncellendi: 18:23 03.09.2023)
© AA / İBB Meclisi AK Parti Grubuİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Galata Köprüsü’ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle bazı Şehir Hatları vapurlarının Haliç Tersanesi’nde unutulduğunu, bu yüzden de hizmet veremediğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Galata Köprüsü’ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle bazı Şehir Hatları vapurlarının Haliç Tersanesi’nde unutulduğunu, bu yüzden de hizmet veremediğini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA / İBB Meclisi AK Parti Grubu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Galata Köprüsü’ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle bazı Şehir Hatları vapurlarının Haliç Tersanesi’nde unutulduğunu, bu yüzden de hizmet veremediğini söyledi.
İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'nin kentte deniz ulaşımını ve diğer alternatifleri entegre edecek makro bir ulaşım vizyonu vadettiğini fakat 4,5 yıldır bu konuda attığı ciddi bir adımı ve hizmeti göremediklerini dile getirdi.

'Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne'

Deniz ulaşımını güçlendirmekten ziyade var olan deniz araçlarını atıl bırakan trajikomik bir gündem konusunun olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Galata Köprüsü tadilata girdi ama köprü tadilata girmeden önce Haliç Tersanesi’nde olan ve dışarı çıkarılması gereken Şehir Hatları vapurları içeride unutuldu. Tadilat şu anda devam ettiği için vapurlar, diğer tarafa Boğaz'ı geçerek hizmet veremiyor. Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne" diye konuştu.

'İBB Başkanı'nın artık kentine dönmesini bekliyoruz'

Yeni İBB yönetiminin göreve geldiği ilk yıllarda bu konuları gündeme getirmediklerini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:
"Ama 4,5 yıl sonra bu olayı acemilik değil, beceriksizlik olarak görmeye hakkımız var. Bu sahne İBB'nin organizasyonel kabiliyeti, daha doğrusu kabiliyetsizliğini resmeden çarpıcı bir örnektir. Biz yakinen biliyoruz ki sadece vapurları değil, uzunca bir süredir İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarını unutan, göz ardı eden, hasılı İstanbulluları unutan bir yönetimle karşı karşıyayız. İBB Başkanı'nın (Ekrem İmamoğlu) artık kentine dönmesini bekliyoruz. Bu saatten sonra bunun ne kadar anlamı var, İstanbullular karar verecek. Kentini unutanları bu kent asla unutmayacaktır."

Çalışmaların ilk etabı 31 Ağustos'ta bitti

Öte yandan Galata Köprüsü'nün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı 31 Ağustos'ta sona erdi.
Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açılırken çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti ise trafiğe kapatıldı.
Galata köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
TÜRKİYE
Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
31 Ağustos, 19:38
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