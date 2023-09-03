https://sputniknews.com.tr/20230903/ibb-meclisi-ak-parti-grup-sozcusu-turkyilmaz-sehir-hatlari-vapurlari-tersanede-unutuldu-1075147959.html

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz: Şehir Hatları vapurları tersanede unutuldu

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz: Şehir Hatları vapurları tersanede unutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Galata Köprüsü’ndeki tadilat çalışmaları nedeniyle bazı Şehir Hatları... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T17:57+0300

2023-09-03T17:57+0300

2023-09-03T18:23+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb meclisi

murat türkyılmaz

ak parti

galata köprüsü

galata köprüsü

galata köprüsü

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İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'nin kentte deniz ulaşımını ve diğer alternatifleri entegre edecek makro bir ulaşım vizyonu vadettiğini fakat 4,5 yıldır bu konuda attığı ciddi bir adımı ve hizmeti göremediklerini dile getirdi.'Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne'Deniz ulaşımını güçlendirmekten ziyade var olan deniz araçlarını atıl bırakan trajikomik bir gündem konusunun olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Galata Köprüsü tadilata girdi ama köprü tadilata girmeden önce Haliç Tersanesi’nde olan ve dışarı çıkarılması gereken Şehir Hatları vapurları içeride unutuldu. Tadilat şu anda devam ettiği için vapurlar, diğer tarafa Boğaz'ı geçerek hizmet veremiyor. Şaka değil, ağlanacak halimize güldüğümüz bir sahne" diye konuştu.'İBB Başkanı'nın artık kentine dönmesini bekliyoruz'Yeni İBB yönetiminin göreve geldiği ilk yıllarda bu konuları gündeme getirmediklerini belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:Çalışmaların ilk etabı 31 Ağustos'ta bittiÖte yandan Galata Köprüsü'nün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı 31 Ağustos'ta sona erdi.Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açılırken çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti ise trafiğe kapatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/galata-koprusundeki-guclendirme-calismasinin-ilk-etabi-tamamlandi-1075090233.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, murat türkyılmaz, ak parti, galata köprüsü, galata köprüsü, galata köprüsü