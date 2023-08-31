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Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları çerçevesinde 1. etap olan Karaköy-Eminönü yönündeki... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T19:38+0300
2023-08-31T19:40+0300
türkiye
karaköy
galata
galata köprüsü
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Galata Köprüsü'nde yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bitti.Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti bugün trafiğe kapatıldı.Belediye tarafından bölge esnafına gönderilen kısa mesajda, "Galata Köprüsü'nü depreme karşı güçlendirme ve kullanım ömrünü uzatma çalışmasına başlamıştık. Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmayı tamamlayarak trafiğe açtık, 2. etap çalışması için Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kalacak. Karaköy istikametine gitmek için Ragıp Gümüşpala Caddesi-Unkapanı Kavşağı-Atatürk Köprüsü-Tersane Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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galata köprüsü kapanacak mı? galata köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? galata köprüsü neden trafiğe kapalı? galata köprüsü hangi saatlerde kapalı olacak? galata köprüsü’ndeki çalışma ne zaman bitecek?
galata köprüsü kapanacak mı? galata köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? galata köprüsü neden trafiğe kapalı? galata köprüsü hangi saatlerde kapalı olacak? galata köprüsü’ndeki çalışma ne zaman bitecek?

Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

19:38 31.08.2023 (güncellendi: 19:40 31.08.2023)
© AHMET FARUK SARIKOÇ - İSMAİL COŞKUN-Galata köprüsü
Galata köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AHMET FARUK SARIKOÇ - İSMAİL COŞKUN-
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları çerçevesinde 1. etap olan Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların sona erdiği Karaköy-Eminönü istikameti trafiğe açılırken, Eminönü-Karaköy istikameti araç geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Galata Köprüsü'nde yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.
Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bitti.
Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.
Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti bugün trafiğe kapatıldı.
Belediye tarafından bölge esnafına gönderilen kısa mesajda, "Galata Köprüsü'nü depreme karşı güçlendirme ve kullanım ömrünü uzatma çalışmasına başlamıştık. Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmayı tamamlayarak trafiğe açtık, 2. etap çalışması için Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kalacak. Karaköy istikametine gitmek için Ragıp Gümüşpala Caddesi-Unkapanı Kavşağı-Atatürk Köprüsü-Tersane Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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