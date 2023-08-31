https://sputniknews.com.tr/20230831/galata-koprusundeki-guclendirme-calismasinin-ilk-etabi-tamamlandi-1075090233.html

Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Galata Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları çerçevesinde 1. etap olan Karaköy-Eminönü yönündeki... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T19:38+0300

2023-08-31T19:38+0300

2023-08-31T19:40+0300

türkiye

karaköy

galata

galata köprüsü

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Galata Köprüsü'nde yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bitti.Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti bugün trafiğe kapatıldı.Belediye tarafından bölge esnafına gönderilen kısa mesajda, "Galata Köprüsü'nü depreme karşı güçlendirme ve kullanım ömrünü uzatma çalışmasına başlamıştık. Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmayı tamamlayarak trafiğe açtık, 2. etap çalışması için Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kalacak. Karaköy istikametine gitmek için Ragıp Gümüşpala Caddesi-Unkapanı Kavşağı-Atatürk Köprüsü-Tersane Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

türkiye

karaköy

galata

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galata köprüsü kapanacak mı? galata köprüsü ne zaman trafiğe açılacak? galata köprüsü neden trafiğe kapalı? galata köprüsü hangi saatlerde kapalı olacak? galata köprüsü’ndeki çalışma ne zaman bitecek?