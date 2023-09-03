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https://sputniknews.com.tr/20230903/hindistanin-uzay-kesif-araci-ayin-guney-kutbundaki-gorevini-tamamladi-1075142929.html
Hindistan'ın uzay keşif aracı Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamladı
Hindistan'ın uzay keşif aracı Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamladı
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alındı. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T12:31+0300
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dünya
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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ay'ın o bölgesine güneş ışığının artık ulaşmadığı belirtilerek, “Keşif aracı görevlerini tamamladı. Şimdi güvenli bir şekilde park edildi ve uyku moduna alındı" ifadesine yer verildi.Keşif aracının topladığı verilerin Dünya'ya iletildiği belirtilen açıklamada, "Şu anda batarya tamamen şarj edilmiş durumda. Güneş paneli 22 Eylül 2023'te beklenen bir sonraki gün doğumunda ışığı alacak şekilde ayarlandı. Alıcı açık tutuluyor. Yeni görevler için başarılı bir uyanış umuduyla!" değerlendirmesinde bulunuldu.Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen ilk ülke olmuştu.Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/hindistana-ait-chandrayaan-3-uzay-kesif-aracinin-aydaki-ilk-verileri-yayimlandi-1074977504.html
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hindistana uzay keşif aracı, hindistan ay keşfi, hindistan aydaki görevi tamamladı mı
hindistana uzay keşif aracı, hindistan ay keşfi, hindistan aydaki görevi tamamladı mı

Hindistan'ın uzay keşif aracı Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamladı

12:31 03.09.2023 (güncellendi: 12:34 03.09.2023)
© AP Photo / Ajit SolankiChandrayaan-3
Chandrayaan-3 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Ajit Solanki
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Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı, Ay'ın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alındı.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Ay'ın o bölgesine güneş ışığının artık ulaşmadığı belirtilerek, “Keşif aracı görevlerini tamamladı. Şimdi güvenli bir şekilde park edildi ve uyku moduna alındı" ifadesine yer verildi.
Keşif aracının topladığı verilerin Dünya'ya iletildiği belirtilen açıklamada, "Şu anda batarya tamamen şarj edilmiş durumda. Güneş paneli 22 Eylül 2023'te beklenen bir sonraki gün doğumunda ışığı alacak şekilde ayarlandı. Alıcı açık tutuluyor. Yeni görevler için başarılı bir uyanış umuduyla!" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen ilk ülke olmuştu.
Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
YAŞAM
Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'daki ilk verileri yayımlandı
28 Ağustos, 00:46
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