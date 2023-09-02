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SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
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Uluslararası film camiasından 'Türkiye tercihi': Çekimler burada yapılacak
Uluslararası film camiasından 'Türkiye tercihi': Çekimler burada yapılacak
Aralarında Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımlarının da yer aldığı birçok filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilecek. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T12:50+0300
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yaşam
türkiye
sanat
kültür & sanat
müzik
klip
film
yatırım
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çekim
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2022 yılında Türkiye’de 18’i sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 46’lık bir artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türiye’de 2022 yılında, 18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi.Büyük yapımlar Türkiye'de Bugüne kadar aralarında OSCAR ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie’nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor. Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin, 2. Dünya Savaşı’nın hikayesini konu edinen 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı. Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham’ın başrolünde olduğu 'Operation Fortune', Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif’in yer aldığı 'Tiger 3' filmi de Türkiye’de çekilen filmler arasında.Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen 'Yabancı Film Yapım Desteği', Bakanlık tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye’yi film çekiminde öne çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen büyük projeler için görüşmeler neticesinde birçok önemli filmin çekimlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi&nbsp;bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230902/rubiales-dunya-kupasinda-hermosoyu-opmenin-karsilikli-sevgi-dolu-bir-jest-oldugunu-iddia-etti-1075126526.html
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türkiye, sanat, kültür & sanat, müzik, klip, film, yatırım, hollywood, çekim, kültür ve turizm bakanlığı
türkiye, sanat, kültür & sanat, müzik, klip, film, yatırım, hollywood, çekim, kültür ve turizm bakanlığı

Uluslararası film camiasından 'Türkiye tercihi': Çekimler burada yapılacak

12:50 02.09.2023
© Fotoğraf : Twitter/Luc Besson@lucbessonFransız yönetmen Luc Besson film çekiminde
Fransız yönetmen Luc Besson film çekiminde - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© Fotoğraf : Twitter/Luc Besson@lucbesson
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Aralarında Hollywood’un dünya çapında ses getiren yapımlarının da yer aldığı birçok filmin çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilecek.
2022 yılında Türkiye’de 18’i sinema filmi olmak üzere 233 yabancı yapımın çekimleri gerçekleştirildi. Çekilen film sayısı 2021 yılına oranla yüzde 46’lık bir artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türiye’de 2022 yılında, 18 sinema filmi, 30 dizi film, 102 belgesel film, 46 televizyon filmi ve programı, 27 reklam filmi ile 10 müzik klibi çekildi.

Büyük yapımlar Türkiye'de

Bugüne kadar aralarında OSCAR ödüllü Argo, James Bond, Skyfall, Charlie’nin Melekleri ve Inferno gibi dev yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye yeni yapımları ağırlamaya da devam ediyor.
Son olarak ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin, 2. Dünya Savaşı’nın hikayesini konu edinen 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' adlı sinema filminin çekimleri Antalya’da gerçekleştirildi. Çekimlerinin büyük bir bölümü Antalya Demre’de kurulan platoda yapılan filmin bir bölümüne de EXPO Fuar Alanı ev sahipliği yaptı. Film için Türkiye’de yaklaşık 15 milyon dolarlık harcama yapıldı. Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve dünyanın en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham’ın başrolünde olduğu 'Operation Fortune', Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Salman Khan ve Katrina Kaif’in yer aldığı 'Tiger 3' filmi de Türkiye’de çekilen filmler arasında.
Yeni sinema kanunu ile hayata geçirilen 'Yabancı Film Yapım Desteği', Bakanlık tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri, mekan, ışık ve iş gücü alanındaki avantajları Türkiye’yi film çekiminde öne çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen büyük projeler için görüşmeler neticesinde birçok önemli filmin çekimlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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