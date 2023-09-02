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Rubiales, Dünya Kupası'nda Hermoso'yu öpmenin 'karşılıklı sevgi dolu bir jest' olduğunu iddia etti
Rubiales, Dünya Kupası'nda Hermoso'yu öpmenin 'karşılıklı sevgi dolu bir jest' olduğunu iddia etti
İspanya futbol federasyonu başkanlığından istifa etmesi yönündeki çağrılarla karşı karşıya kalmaya devam eden Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası'nda Jennifer... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T12:00+0300
2023-09-02T12:00+0300
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
yaşam
luis rubiales
fifa kadınlar dünya kupası
ispanya
jennifer hermoso
istifa
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İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yendiği maçın ardından sahada 33 yaşındaki oyuncu Jennifer Hermoso'yu zorla öpen 46 yaşındaki Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.Ancak görevinden istifa etmeyi reddetti ve bunun yerine FIFA tarafından 90 günlük uzaklaştırma cezası aldı, ayrıca Hermoso ile doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla temas kurmaması emredildi.Rubiales daha sonra öpüşmeyi başlatanın Hermoso olduğunu savunarak, sunum sırasında kendisini kaldıran kişinin Hermoso olduğunu söyledi ve Hermoso'yu 'yalancı' olarak damgaladı.Rubiales, "Beni ayağa kaldıran Jenni oldu. Ona 'cezayı unutmasını' söyledim ve ona 'küçük bir öpücük?' dedim ve o da 'tamam' dedi" açıklamasında bulundu.'Karşılıklı ve rızaya dayalı bir eylem'Şimdi ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak 1 Eylül Cuma akşamı Hermoso'ya yönelik 'saldırganlığı' reddettiğini ve 'feminizm adına adil bir yargılama' talep ettiğini söyledi. Uzun açıklamasında 'bazı bariz hataları' kabul ettiğini ve 'gelişme' umuduyla 'alçakgönüllülükle' af dilediğini belirtti."Dünya Kupası zaferi de dahil olmak üzere, sevinç ne kadar büyük ve duygu ne kadar derin olursa olsun, spor liderlerinin örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini öğrendim ve benimki böyle değildi" diyen Rubiales şunları aktardı:Rubiales 'her alanda işbirliği yapmaya' devam edeceğini söyledi ve hem ulusal hem de küresel düzeyde 'eşi benzeri görülmemiş bir siyasi ve medya lincine maruz kaldığını' sözlerine ekledi, "Gerçeği kanıtlamak için kendimi savunmaya devam edeceğim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230826/fifa-ispanya-futbol-federasyonu-baskani-rubialesi-gecici-olarak-gorevden-aldi-1074958863.html
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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, luis rubiales, fifa kadınlar dünya kupası, ispanya, jennifer hermoso, istifa
taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, luis rubiales, fifa kadınlar dünya kupası, ispanya, jennifer hermoso, istifa

Rubiales, Dünya Kupası'nda Hermoso'yu öpmenin 'karşılıklı sevgi dolu bir jest' olduğunu iddia etti

12:00 02.09.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kutlamalarında yaptığı bazı hareketlerden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak görevden aldı.
 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kutlamalarında yaptığı bazı hareketlerden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak görevden aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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İspanya futbol federasyonu başkanlığından istifa etmesi yönündeki çağrılarla karşı karşıya kalmaya devam eden Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası'nda Jennifer Hermoso'yu öpmesinin sadece 'karşılıklı sevgi dolu bir jest' olduğunu iddia etti.
İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yendiği maçın ardından sahada 33 yaşındaki oyuncu Jennifer Hermoso'yu zorla öpen 46 yaşındaki Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Ancak görevinden istifa etmeyi reddetti ve bunun yerine FIFA tarafından 90 günlük uzaklaştırma cezası aldı, ayrıca Hermoso ile doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla temas kurmaması emredildi.
Rubiales daha sonra öpüşmeyi başlatanın Hermoso olduğunu savunarak, sunum sırasında kendisini kaldıran kişinin Hermoso olduğunu söyledi ve Hermoso'yu 'yalancı' olarak damgaladı.

Rubiales, "Beni ayağa kaldıran Jenni oldu. Ona 'cezayı unutmasını' söyledim ve ona 'küçük bir öpücük?' dedim ve o da 'tamam' dedi" açıklamasında bulundu.

'Karşılıklı ve rızaya dayalı bir eylem'

Şimdi ise konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak 1 Eylül Cuma akşamı Hermoso'ya yönelik 'saldırganlığı' reddettiğini ve 'feminizm adına adil bir yargılama' talep ettiğini söyledi. Uzun açıklamasında 'bazı bariz hataları' kabul ettiğini ve 'gelişme' umuduyla 'alçakgönüllülükle' af dilediğini belirtti.
"Dünya Kupası zaferi de dahil olmak üzere, sevinç ne kadar büyük ve duygu ne kadar derin olursa olsun, spor liderlerinin örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini öğrendim ve benimki böyle değildi" diyen Rubiales şunları aktardı:

"Bu nedenle futbolculardan, federasyondan ve diğer futbol kuruluşlarından açık, kesin ve kesin bir şekilde özür dilediğimi bir kez daha yineliyorum. Ayrıca futbol taraftarlarından ve davranışlarımdan dolayı rencide olmuş olabilecek herkesten de özür diliyorum. Tarihi anın kendiliğindenliği ve mutluluğu, bizi büyük bir coşkunun ürünü olan karşılıklı ve rızaya dayalı bir eylemi gerçekleştirmeye yöneltti. Hiçbir zaman saldırganlık olmadı, gerçekten de en ufak bir rahatsızlık bile yoktu, her ikisinde de taşan bir sevinç vardı."

Rubiales 'her alanda işbirliği yapmaya' devam edeceğini söyledi ve hem ulusal hem de küresel düzeyde 'eşi benzeri görülmemiş bir siyasi ve medya lincine maruz kaldığını' sözlerine ekledi, "Gerçeği kanıtlamak için kendimi savunmaya devam edeceğim" dedi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Takımı'nın kutlamalarında yaptığı bazı hareketlerden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'i geçici olarak görevden aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2023
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FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'i geçici olarak görevden aldı
26 Ağustos, 17:54
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