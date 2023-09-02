https://sputniknews.com.tr/20230902/turk-takimlarinin-avrupadaki-grup-maclari-fiksturu-belli-oldu-1075125065.html
Türk takımlarının Avrupa'daki grup maçları fikstürü belli oldu
Türk takımlarının Avrupa'daki grup maçları fikstürü belli oldu
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T11:11+0300
2023-09-02T11:11+0300
2023-09-02T11:13+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, 'Kupa 1'deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmandaUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230831/fenerbahce-uefa-avrupa-konferans-liginde-gruplara-kaldi-1075092535.html
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Türk takımlarının Avrupa'daki grup maçları fikstürü belli oldu
11:11 02.09.2023 (güncellendi: 11:13 02.09.2023) Abone ol
Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, 'Kupa 1'deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.
A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:
1.
20 Eylül Çarşamba: Galatasaray-Kopenhag
2.
3 Ekim Salı: Manchester United-Galatasaray
3.
24 Ekim Salı: Galatasaray-Bayern Münih
4.
8 Kasım Çarşamba: Bayern Münih-Galatasaray
5.
29 Kasım Çarşamba: Galatasaray-Manchester United
6.
12 Aralık Salı: Kopenhag-Galatasaray
İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmanda
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.
D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.
İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:
1.
21 Eylül: Fenerbahçe-Nordsjaelland, Club Brugge-Beşiktaş
2.
5 Ekim: Spartak Trnava-Fenerbahçe, Beşiktaş-Lugano
3.
26 Ekim: Fenerbahçe-Ludogorets, Bodo/Glimt-Beşiktaş
4.
9 Kasım: Ludogorets-Fenerbahçe, Beşiktaş-Bodo/Glimt
5.
30 Kasım: Nordsjaelland-Fenerbahçe, Beşiktaş-Club Brugge
6.
14 Aralık: Fenerbahçe-Spartak Trnava, Lugano-Beşiktaş.