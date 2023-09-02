https://sputniknews.com.tr/20230902/turk-takimlarinin-avrupadaki-grup-maclari-fiksturu-belli-oldu-1075125065.html

Türk takımlarının Avrupa'daki grup maçları fikstürü belli oldu

Türk takımlarının Avrupa'daki grup maçları fikstürü belli oldu

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup maçları fikstürü belli oldu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T11:11+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray, 'Kupa 1'deki ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:İlk hafta Fenerbahçe evinde, Beşiktaş deplasmandaUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü sahasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını ağırlayacak.D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise aynı tarihte Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak.İki takımın grup maçları fikstürü şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230831/fenerbahce-uefa-avrupa-konferans-liginde-gruplara-kaldi-1075092535.html

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