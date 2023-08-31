https://sputniknews.com.tr/20230831/fenerbahce-uefa-avrupa-konferans-liginde-gruplara-kaldi-1075092535.html
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçta 5-1'lik skorla devirdiği Twente'yi deplasmanda da 1-0'la geçerek gruplara kaldı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T22:02+0300
2023-08-31T22:02+0300
2023-08-31T22:09+0300
fenerbahçe
spor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
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fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
22:02 31.08.2023 (güncellendi: 22:09 31.08.2023) Abone ol
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçta 5-1'lik skorla devirdiği Twente'yi deplasmanda da 1-0'la geçerek gruplara kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.