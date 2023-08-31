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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçta 5-1'lik skorla devirdiği Twente'yi deplasmanda da 1-0'la geçerek gruplara kaldı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
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fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

22:02 31.08.2023 (güncellendi: 22:09 31.08.2023)
© İHA / VINCENT JANNINKFenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA / VINCENT JANNINK
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçta 5-1'lik skorla devirdiği Twente'yi deplasmanda da 1-0'la geçerek gruplara kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
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