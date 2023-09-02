https://sputniknews.com.tr/20230902/putinin-sarmat-fuzesi-hamlesi-abdde-panige-yol-acti-teksastan-buyuk-bir-alani-yok-edebilir-1075132681.html

Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'

Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'

Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sisteminin ABD'de paniğe yol açtığı ifade edildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T17:03+0300

2023-09-02T17:03+0300

2023-09-02T17:03+0300

ukrayna krizi

sarmat

sarmat

rs-28 sarmat füzesi

sarmat rs-28

vladimir putin

rusya

rusya savunma bakanlığı

fransa

teksas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102544/62/1025446249_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_3f8dadc4b0927fcedb02f5c5c4865858.jpg

ABD'nin önde gelen askeri analiz dergilerinden Military Watch Magazine (MWM), yeni Sarmat stratejik füze sisteminin muharebe görevine başlamasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer verdi.Bir Sarmat füzesinin potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesinin ABD'de paniğe yol açtığının altı çizildi.Sarmat'ın muharebe görevine başlamasıyla Rusya ve ABD'nin kara bazlı stratejik füze sistemleri arasında farkın daha da açıldığını kaydeden MWM, "Bunun nedeni, ABD'nin kıtalararası balistik füze cephaneliğinin dünyadaki en eski ve en az gelişmiş cephanelik olmasıdır" ifadelerini kullandı.Rusya lideri Putin'in Sarmat'ın eşi bulunmadığını ve uzun süre bulunmayacağını söylediğini anımsatan MWM, "Sarmat'ı devreye alma kararı, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara açık müdahale tehdidinin artması nedeniyle alındı. Zira Batı ittifakı, aktif muharebe birimlerinin ön cephelere konuşlandırılmasından geniş uydu ağına erişim sağlanmasına kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'na askeri katılımını artırmaya devam etti" dedi.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, dün yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurmuştu.Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor. Sarmat'ın ateş menzili 18 bin kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 208.1 ton olan füzenin faydalı yük kapasitesi yaklaşık 10 ton.

https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-daha-dusuruldu-1075131993.html

rusya

fransa

teksas

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sarmat, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, vladimir putin, rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, teksas, füze, hava savunma sistemi, füze savunma sistemi, abd, ukrayna, ukrayna krizi, savunma, saldırı