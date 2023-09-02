Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'
© Sputnik / Vladimir FedorenkoRus termo nükleer balistik füzesi RS-28 Sarmat
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sisteminin ABD'de paniğe yol açtığı ifade edildi.
ABD'nin önde gelen askeri analiz dergilerinden Military Watch Magazine (MWM), yeni Sarmat stratejik füze sisteminin muharebe görevine başlamasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer verdi.
Bir Sarmat füzesinin potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesinin ABD'de paniğe yol açtığının altı çizildi.
Sarmat'ın muharebe görevine başlamasıyla Rusya ve ABD'nin kara bazlı stratejik füze sistemleri arasında farkın daha da açıldığını kaydeden MWM, "Bunun nedeni, ABD'nin kıtalararası balistik füze cephaneliğinin dünyadaki en eski ve en az gelişmiş cephanelik olmasıdır" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Putin'in Sarmat'ın eşi bulunmadığını ve uzun süre bulunmayacağını söylediğini anımsatan MWM, "Sarmat'ı devreye alma kararı, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara açık müdahale tehdidinin artması nedeniyle alındı. Zira Batı ittifakı, aktif muharebe birimlerinin ön cephelere konuşlandırılmasından geniş uydu ağına erişim sağlanmasına kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'na askeri katılımını artırmaya devam etti" dedi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, dün yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurmuştu.
Bir Sarmat füzesinin potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesinin ABD'de paniğe yol açtığının altı çizildi.
Sarmat'ın muharebe görevine başlamasıyla Rusya ve ABD'nin kara bazlı stratejik füze sistemleri arasında farkın daha da açıldığını kaydeden MWM, "Bunun nedeni, ABD'nin kıtalararası balistik füze cephaneliğinin dünyadaki en eski ve en az gelişmiş cephanelik olmasıdır" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Putin'in Sarmat'ın eşi bulunmadığını ve uzun süre bulunmayacağını söylediğini anımsatan MWM, "Sarmat'ı devreye alma kararı, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara açık müdahale tehdidinin artması nedeniyle alındı. Zira Batı ittifakı, aktif muharebe birimlerinin ön cephelere konuşlandırılmasından geniş uydu ağına erişim sağlanmasına kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'na askeri katılımını artırmaya devam etti" dedi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, dün yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurmuştu.
Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor. Sarmat'ın ateş menzili 18 bin kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 208.1 ton olan füzenin faydalı yük kapasitesi yaklaşık 10 ton.