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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230902/putinin-sarmat-fuzesi-hamlesi-abdde-panige-yol-acti-teksastan-buyuk-bir-alani-yok-edebilir-1075132681.html
Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'
Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'
Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sisteminin ABD'de paniğe yol açtığı ifade edildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T17:03+0300
2023-09-02T17:03+0300
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vladimir putin
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ABD'nin önde gelen askeri analiz dergilerinden Military Watch Magazine (MWM), yeni Sarmat stratejik füze sisteminin muharebe görevine başlamasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer verdi.Bir Sarmat füzesinin potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesinin ABD'de paniğe yol açtığının altı çizildi.Sarmat'ın muharebe görevine başlamasıyla Rusya ve ABD'nin kara bazlı stratejik füze sistemleri arasında farkın daha da açıldığını kaydeden MWM, "Bunun nedeni, ABD'nin kıtalararası balistik füze cephaneliğinin dünyadaki en eski ve en az gelişmiş cephanelik olmasıdır" ifadelerini kullandı.Rusya lideri Putin'in Sarmat'ın eşi bulunmadığını ve uzun süre bulunmayacağını söylediğini anımsatan MWM, "Sarmat'ı devreye alma kararı, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara açık müdahale tehdidinin artması nedeniyle alındı. Zira Batı ittifakı, aktif muharebe birimlerinin ön cephelere konuşlandırılmasından geniş uydu ağına erişim sağlanmasına kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'na askeri katılımını artırmaya devam etti" dedi.Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, dün yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurmuştu.Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor. Sarmat'ın ateş menzili 18 bin kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 208.1 ton olan füzenin faydalı yük kapasitesi yaklaşık 10 ton.
https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-bir-iha-daha-dusuruldu-1075131993.html
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sarmat, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, vladimir putin, rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, teksas, füze, hava savunma sistemi, füze savunma sistemi, abd, ukrayna, ukrayna krizi, savunma, saldırı
sarmat, sarmat, rs-28 sarmat füzesi, sarmat rs-28, vladimir putin, rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, teksas, füze, hava savunma sistemi, füze savunma sistemi, abd, ukrayna, ukrayna krizi, savunma, saldırı

Putin'in 'Sarmat füzesi' hamlesi ABD'de paniğe yol açtı: 'Teksas'tan büyük bir alanı yok edebilir'

17:03 02.09.2023
© Sputnik / Vladimir FedorenkoRus termo nükleer balistik füzesi RS-28 Sarmat
Rus termo nükleer balistik füzesi RS-28 Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Rusya'nın geliştirdiği yeni Sarmat stratejik füze sisteminin ABD'de paniğe yol açtığı ifade edildi.
ABD'nin önde gelen askeri analiz dergilerinden Military Watch Magazine (MWM), yeni Sarmat stratejik füze sisteminin muharebe görevine başlamasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer verdi.

Bir Sarmat füzesinin potansiyel olarak Fransa veya Teksas'ın yüzölçümünden daha büyük bir alanı yok etme kapasitesine sahip olduğu vurgulanan analizde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hamlesinin ABD'de paniğe yol açtığının altı çizildi.

Sarmat'ın muharebe görevine başlamasıyla Rusya ve ABD'nin kara bazlı stratejik füze sistemleri arasında farkın daha da açıldığını kaydeden MWM, "Bunun nedeni, ABD'nin kıtalararası balistik füze cephaneliğinin dünyadaki en eski ve en az gelişmiş cephanelik olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin'in Sarmat'ın eşi bulunmadığını ve uzun süre bulunmayacağını söylediğini anımsatan MWM, "Sarmat'ı devreye alma kararı, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara açık müdahale tehdidinin artması nedeniyle alındı. Zira Batı ittifakı, aktif muharebe birimlerinin ön cephelere konuşlandırılmasından geniş uydu ağına erişim sağlanmasına kadar Rusya-Ukrayna Savaşı'na askeri katılımını artırmaya devam etti" dedi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, dün yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurmuştu.
Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor. Sarmat'ın ateş menzili 18 bin kilometre. Toplam fırlatma ağırlığı 208.1 ton olan füzenin faydalı yük kapasitesi yaklaşık 10 ton.
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