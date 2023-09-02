https://sputniknews.com.tr/20230902/putinden-ata-topraklarina-ziyaret-sizi-bekliyorduk-1075125806.html

Putin'den 'ata topraklarına' ziyaret: 'Sizi bekliyorduk'

Putin'den 'ata topraklarına' ziyaret: 'Sizi bekliyorduk'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Tver Bölgesi'ne giderek köklerinin uzandığı ve atalarının yaşadığı topraklar olan Tver Bölgesi'nin Turginovo... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T11:43+0300

2023-09-02T11:43+0300

2023-09-02T14:23+0300

rusya

dünya

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dmitriy peskov

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okul

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in dün Moskova Bölgesi'ndeki Solneçnogorsk kentinde öğrencilerle gerçekleştirdiği 'Önemli Konularda Sohbet' adlı açık ders etkinliğinden sonra Tver Bölgesi'ne geçtiğini belirtti.Putin'in etkinlikten sonra Tver Bölgesi'nin Turginovo köyüne gitme kararı aldığını anlatan Peskov, "Burası oldukça yakın. Köklerinin uzandığı yerleri ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili görüntülü bilgi sunacağız" dedi.'Sizi bekliyorduk'Putin, Turginovo köyüne giderken yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlarla konuşmak için aracından indi. Putin'i takip eden basın havuzundaki RIA Novosti muhabirlerine ait RIA_Kremlinpool adlı Telegram sayfası, Putin'in yerel sakinlerle bir araya geldiği anların görüntülerini paylaştı.Rusya liderini büyük bir coşkuyla karşılayan insanların, "Sizi bekliyorduk", "Sizi gördüğümüze çok sevindik" gibi ifadeler kullandığı görüldü.Bazı bölge sakinleri Putin'e sağlık ve başarı temenni ederken bazıları da kendilerini unutmadığı ve ziyaret ettiği için teşekkür etti.İlçede eski bir üniversite ve askeri akademi hocasının fizik dersi verdiğini şaşkınlıkla öğrendiğini söyleyen Putin, oraya daha fazla uzman göndermek için sürekli çalışma yapacaklarının sözünü verdi.'Putin, yeni açılan okulu ve kültür merkezini ziyaret etti'Peskov, Rus liderin köydeki 300 öğrenci kapasiteli yeni okulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldiğini, okulun tesislerini incelediğini belirten Peskov, Putin'in daha sonra yeni açılan Turginov Kültür ve Eğlence Merkezi'ne gittiğini anlattı.Putin'in köyde yapılan inşaat çalışmalarını takdir ettiğini ve bölge valisi ile askeri inşaat birimlerine teşekkür ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, Devlet Başkanı'nın köyden ayrılmadan önce kendisini görmek için sokağa çıkan sakinlerle bir süre sohbet ettiğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230901/cumhurbaskani-basdanismani-kilictan-putin-erdogan-gorusmesi-aciklamasi-tum-dunya-icin-gerekli-1075120561.html

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rusya, moskova, dmitriy peskov, ziyaret, turginovo, kremlin, teftiş, okul