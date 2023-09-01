https://sputniknews.com.tr/20230901/cumhurbaskani-basdanismani-kilictan-putin-erdogan-gorusmesi-aciklamasi-tum-dunya-icin-gerekli-1075120561.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması: Tüm dünya için gerekli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması: Tüm dünya için gerekli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin, "Pazartesi günü yapılacak zirvede... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T23:05+0300

2023-09-01T23:05+0300

2023-09-01T23:05+0300

türkiye

akif çağatay kılıç

suriye

karadeniz

karadeniz tahıl koridoru

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül Pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği zirvenin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.Tahıl koridoru anlaşmasının hayata geçirilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatan Kılıç, Rusya'nın belli şartlar sağlanmadığı sürece anlaşmaya dönmeyeceğini beyan ettiğini hatırlattı.'Ümit ediyoruz ki başarıya ulaşmış oluruz'Rusya ile görüşmelerde anlaşmazlık noktaları üzerinde durulduğunu ifade eden Kılıç, "Pazartesi günü yapılacak zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin'in bir araya gelecekleri görüşmede son durum ele alınacak. Ümit ediyoruz ki başarıya ulaşmış oluruz, çünkü bu tüm dünya için gerekli. Rusya'nın tahıl koridoru girişiminden çekilmesinin ardından dünyadaki gıda fiyatları hemen artmaya başladı" diye konuştu.Alternatif tahıl koridoruyla ilgili soruya Kılıç, teknik olarak çözülmesi gereken konular üzerinde ilerleme kaydetmek gerektiğini, çözümün siyasi iradeye bağlı olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin soruya Kılıç, 8-10 Eylül arasında Hindistan'da gerçekleşecek G-20 Zirvesi'nde görüşmelerin planlandığını, oradaki görüşmelerin durumuna göre New York'taki görüşmelerin mahiyetinin ortaya çıkacağını bildirdi.'Sert ve temeli olmayan bazı yaklaşımların aşılması gerekir'Kılıç, Suriye ile ilişkilerin hangi düzeyde sürdüğüne ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkileri sorulması üzerine Kılıç, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde görüşeceklerini, ondan sonra iki liderin Yunanistan'ın önerisiyle Selanik'te yüksek düzey işbirliği toplantısına katılacağının mevzubahis olduğunu bildirdi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin soruya Kılıç, Netanyahu'nun sağlık sorunları nedeniyle ziyaretin ertelendiğini hatırlatarak, G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'nun görüşme olasılığı bulunduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230901/kremlin-dogruladi-putin-erdogan-gorusmesi-4-eyluldesocide-1075105489.html

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akif çağatay kılıç, suriye, karadeniz, karadeniz tahıl koridoru, recep tayyip erdoğan, vladimir putin