https://sputniknews.com.tr/20230902/memur-ve-emeklilerinin-ocak-2024te-alacagi-yeni-zamli-maaslar-ne-kadar-olacak-1075128924.html

Memur ve emeklilerinin Ocak 2024'te alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerinin Ocak 2024'te alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu durumda memur emeklileri için yaklaşık yüzde 25 enflasyon farkı oluşacak... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T14:06+0300

2023-09-02T14:06+0300

2023-09-02T14:10+0300

türkiye

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memur

memur zammı

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı ile sonuçlandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin iki yıllık ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı. Görüşmeler sonucunda kamu işveren heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025’teki zam oranı dışında tüm konularda anlaşırken, zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.Zam ne kadar uygulanacak?Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararını 31 Ağustos’ta açıkladı. Memur ve memur emeklilerine; 2024’ün Ocak-Haziran döneminde yüzde 15, Temmuz-Aralık döneminde yüzde 10 ve 2025’in Ocak-Haziran döneminde yüzde 6, Temmuz-Aralık döneminde de yüzde 5 zam uygulanacak.Yine Hakem Heyeti’nin kararına göre de enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde verilmeye devam edecek.Hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor.Enflasyon farkı ne kadar olacak?Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, memur ve emeklileri 2024’ün Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam alacaklar. Enflasyon farkına konu olacak Temmuz-Aralık enflasyonu ise TÜİK tarafından 3 Ocak 2024’te açıklanacak. Alınacak zam oranını asıl belirleyecek olan da enflasyon farkı. Temmuz-Aralık, 6 aylık enflasyonun ne olacağını şimdiden bilmek mümkün değil.Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Doğan'a göre, bu durumda memur ve emeklileri için oluşabilecek enflasyon farkı yaklaşık yüzde 25 olacaktır. Yüzde 25 enflasyon farkının üzerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde görevdeki memurlar ve emeklileri 2024’ü Ocak ayında yine yaklaşık yüzde 40 maaş zammı alacaklardır. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında ocak ayında yüzde 40-45 arası zam artışı olacağına değinmişti.Yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?Bu çerçevede bugün 9 bin 489 lira olan en düşük memur emeklisinin maaşı, 2024’ün Ocak ayında yüzde 40 zamla 13 bin 284 liraya çıkacak ve ek ödeme ile yeni senenin başında en düşük emekli aylığı 13 bin 815 lira olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230901/memur--emekli-zammi-belli-oldu-yeni-maas-tablosu-netlesti-1075098110.html

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