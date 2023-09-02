Memur ve emeklilerinin Ocak 2024'te alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
22:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
08:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
12:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
14:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
17:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230902/memur-ve-emeklilerinin-ocak-2024te-alacagi-yeni-zamli-maaslar-ne-kadar-olacak-1075128924.html
Memur ve emeklilerinin Ocak 2024'te alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerinin Ocak 2024'te alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?
Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu durumda memur emeklileri için yaklaşık yüzde 25 enflasyon farkı oluşacak... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T14:06+0300
2023-09-02T14:10+0300
türkiye
enflasyon
ekonomi
zam
maaş
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
memur
memur zammı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı ile sonuçlandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin iki yıllık ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı. Görüşmeler sonucunda kamu işveren heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025’teki zam oranı dışında tüm konularda anlaşırken, zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.Zam ne kadar uygulanacak?Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararını 31 Ağustos’ta açıkladı. Memur ve memur emeklilerine; 2024’ün Ocak-Haziran döneminde yüzde 15, Temmuz-Aralık döneminde yüzde 10 ve 2025’in Ocak-Haziran döneminde yüzde 6, Temmuz-Aralık döneminde de yüzde 5 zam uygulanacak.Yine Hakem Heyeti’nin kararına göre de enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde verilmeye devam edecek.Hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor.Enflasyon farkı ne kadar olacak?Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, memur ve emeklileri 2024’ün Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam alacaklar. Enflasyon farkına konu olacak Temmuz-Aralık enflasyonu ise TÜİK tarafından 3 Ocak 2024’te açıklanacak. Alınacak zam oranını asıl belirleyecek olan da enflasyon farkı. Temmuz-Aralık, 6 aylık enflasyonun ne olacağını şimdiden bilmek mümkün değil.Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Doğan'a göre, bu durumda memur ve emeklileri için oluşabilecek enflasyon farkı yaklaşık yüzde 25 olacaktır. Yüzde 25 enflasyon farkının üzerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde görevdeki memurlar ve emeklileri 2024’ü Ocak ayında yine yaklaşık yüzde 40 maaş zammı alacaklardır. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında ocak ayında yüzde 40-45 arası zam artışı olacağına değinmişti.Yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?Bu çerçevede bugün 9 bin 489 lira olan en düşük memur emeklisinin maaşı, 2024’ün Ocak ayında yüzde 40 zamla 13 bin 284 liraya çıkacak ve ek ödeme ile yeni senenin başında en düşük emekli aylığı 13 bin 815 lira olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230901/memur--emekli-zammi-belli-oldu-yeni-maas-tablosu-netlesti-1075098110.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_eb4b6f1ccf87d63afb509650a4d0197e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memur maaş zammı, memur emekli maaşı zam oranı, memur emekli maaşı zammı, emekli zammı, memur zammı 2024, memur zammı son dakika, emekli memur zammı, hakem heyeti kararı, memur zamlı maaşlar, memur zammı maaş tablosu, öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire maaşları ne kadar, enflasyon farkı, memur enflasyon farkı ne kadar
memur maaş zammı, memur emekli maaşı zam oranı, memur emekli maaşı zammı, emekli zammı, memur zammı 2024, memur zammı son dakika, emekli memur zammı, hakem heyeti kararı, memur zamlı maaşlar, memur zammı maaş tablosu, öğretmen, polis, doktor, mühendis, hemşire maaşları ne kadar, enflasyon farkı, memur enflasyon farkı ne kadar

Memur ve emeklilerinin Ocak 2024'te alacağı yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?

14:06 02.09.2023 (güncellendi: 14:10 02.09.2023)
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AA
Abone olTelegram
Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu durumda memur emeklileri için yaklaşık yüzde 25 enflasyon farkı oluşacak. Enflasyon farkının üzerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur emeklileri 2024’ü Ocak maaşlarını yaklaşık yüzde 40 zamlı almaları bekleniyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı ile sonuçlandı. Kamu görevlileri ile emeklilerinin iki yıllık ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı. Görüşmeler sonucunda kamu işveren heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025’teki zam oranı dışında tüm konularda anlaşırken, zam kararı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

Zam ne kadar uygulanacak?

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti kararını 31 Ağustos’ta açıkladı. Memur ve memur emeklilerine; 2024’ün Ocak-Haziran döneminde yüzde 15, Temmuz-Aralık döneminde yüzde 10 ve 2025’in Ocak-Haziran döneminde yüzde 6, Temmuz-Aralık döneminde de yüzde 5 zam uygulanacak.Yine Hakem Heyeti’nin kararına göre de enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde verilmeye devam edecek.
Hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre belirleniyor; üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıyor.

Enflasyon farkı ne kadar olacak?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, memur ve emeklileri 2024’ün Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam alacaklar. Enflasyon farkına konu olacak Temmuz-Aralık enflasyonu ise TÜİK tarafından 3 Ocak 2024’te açıklanacak. Alınacak zam oranını asıl belirleyecek olan da enflasyon farkı. Temmuz-Aralık, 6 aylık enflasyonun ne olacağını şimdiden bilmek mümkün değil.
Merkez Bankası, 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Doğan'a göre, bu durumda memur ve emeklileri için oluşabilecek enflasyon farkı yaklaşık yüzde 25 olacaktır. Yüzde 25 enflasyon farkının üzerine yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde görevdeki memurlar ve emeklileri 2024’ü Ocak ayında yine yaklaşık yüzde 40 maaş zammı alacaklardır. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında ocak ayında yüzde 40-45 arası zam artışı olacağına değinmişti.

Yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak?

Bu çerçevede bugün 9 bin 489 lira olan en düşük memur emeklisinin maaşı, 2024’ün Ocak ayında yüzde 40 zamla 13 bin 284 liraya çıkacak ve ek ödeme ile yeni senenin başında en düşük emekli aylığı 13 bin 815 lira olacak.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
EKONOMİ
Memur- emekli zammı belli oldu: Yeni maaş tablosu netleşti
Dün, 07:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала