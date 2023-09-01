https://sputniknews.com.tr/20230901/memur--emekli-zammi-belli-oldu-yeni-maas-tablosu-netlesti-1075098110.html

Memur- emekli zammı belli oldu: Yeni maaş tablosu netleşti

Memur- emekli zammı belli oldu: Yeni maaş tablosu netleşti

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranı açıklandı. Enflasyon farkıyla birlikte ocaktaki zam yüzde 43'e ulaşacak. Böylece en düşük memur... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T07:53+0300

2023-09-01T07:53+0300

2023-09-01T07:53+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu dün, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Enflasyon farkının mevcut haliyle 6 aylık dönemler halinde verilmesi kararlaştırıldı. Refah payı talebi ise kabul edilmedi. Yeni memur maaşları ise zam oranının ardından merak ediliyor.Artışın yüzde 43 olacağı tahmin ediliyorSabah'ın haberine göre, enflasyon farkında 8 bin 76 lira tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55'lik artışın da sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz-Aralık döneminde yüzde 6'yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tahmini ise bu artışın yüzde 43 olacağı yönünde.En düşük memur maaşı ne kadar olacak?Bakanlık hesaplamasına göre Temmuz ayında yüzde 43 artışla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 31 bin 484 lira olacak, bekâr en düşük memur maaşı da 20 bin 377 liradan 29 bin 139 liraya çıkacak.Memur maaşları yüzde 46.73 yükselecekMerkez Bankası tahminine göre enflasyonun bu yılın sonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olması tahmin ediliyor. Buna göre memur için yıl sonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı oluşacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 62 gerçekleşirse de enflasyon farkı yüzde 27.59'a yükselecek. Buna göre, ocak ayında memura önce enflasyon farkı ardından da dün Hakem Kurulu'nun açıkladığı zam oranı uygulanacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre yıl sonunda enflasyon yüzde 62 olursa ocak ayında memur maaşları yüzde 46.73 yükselecek.Memur maaşları ne kadar olacak?Uzman memurun maaşı 32 bin 801 lira, 26 bin 654 lira alan 4/1 öğretmenin maaşı 38 bin 115 lira, uzman öğretmenin 29 bin 538 lira olan maaşı da 42 bin 239 liraya çıkacak. Polis memurunun 29 bin 525 lira olan maaşı 42 bin 220 lira, 48 bin 124 lira alan profesörün maaşı 68 bin 817 lira olacak. Ocak ayında yüzde 43 tahmini zamla birlikte üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 32 bin 451 lira olan maaşı 46 bin lirayı geçecek.Temmuz zammıyla 9 bin 288 lira olan en düşük memur emekli aylığı 13 bin 281 lira olacak. Emekli müsteşar 48 bin 292 lira, profesör 34 bin 530 lira, genel müdür 42 bin 741 lira, lisans mezunu 1/4 şube müdürü 16 bin 772 lira, emekli öğretmen 19 bin 891 lira, kaymakam 28 bin 160 lira, baş komiser 19 bin 891 lira alacak.

https://sputniknews.com.tr/20230831/memur--emekli-zam-orani-belli-oldu-1075078819.html

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