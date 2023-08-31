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Memur- emekli zam oranı belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20230831/memur--emekli-zam-orani-belli-oldu-1075078819.html
Memur- emekli zam oranı belli oldu
Memur- emekli zam oranı belli oldu
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T13:46+0300
2023-08-31T14:14+0300
ekonomi
memur
emekli
emekli maaşı
toplu sözleşme
toplu sözleşme görüşmeleri
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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5'inci kez bir araya geldi.Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon farkı ödenecekEnflasyon farkları da maaş zammına eklenecek. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek.Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.Hükümet ne teklif etmişti?Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.Memur-Sen ne talep etmişti?Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/memur-emekli-zamminda-son-asama-oran-icin-gozler-kritik-toplantida-1075067639.html
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Memur- emekli zam oranı belli oldu

13:46 31.08.2023 (güncellendi: 14:14 31.08.2023)
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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılmasını kararlaştırdı.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5'inci kez bir araya geldi.
Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Enflasyon farkı ödenecek

Enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek. 6 aylık enflasyon zam oranını aşarsa o oranda enflasyon farkı ödenecek.
Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

Hükümet ne teklif etmişti?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Memur-Sen ne talep etmişti?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
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EKONOMİ
Memur-emekli zammında son aşama: Oran için gözler toplantıda
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