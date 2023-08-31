https://sputniknews.com.tr/20230831/memur-emekli-zamminda-son-asama-oran-icin-gozler-kritik-toplantida-1075067639.html
Memur-emekli zammında son aşama: Oran için gözler toplantıda
Memur-emekli zammında son aşama: Oran için gözler toplantıda
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranı belli olacak. Gözler, saat 10.00'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T06:24+0300
2023-08-31T06:24+0300
2023-08-31T07:26+0300
ekonomi
memur
memur zammı
memur maaşı
emekli
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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul bugün son toplantısını yapacak.Mali hakları görüşmek üzere son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.Telifler neydi?Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin açıklama yapmıştı. Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230826/memur-emekli-zamminda-kritik-toplanti-basladi-1074954000.html
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memur, memur zammı, memur maaşı, emekli
memur, memur zammı, memur maaşı, emekli
Memur-emekli zammında son aşama: Oran için gözler toplantıda
06:24 31.08.2023 (güncellendi: 07:26 31.08.2023) Abone ol
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranı belli olacak. Gözler, saat 10.00'da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği karara çevrildi.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul bugün son toplantısını yapacak.
Mali hakları görüşmek üzere son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.
Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.
Telifler neydi?
Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.
Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin açıklama yapmıştı. Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.