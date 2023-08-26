https://sputniknews.com.tr/20230826/memur-emekli-zamminda-kritik-toplanti-basladi-1074954000.html

Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı

Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ilk... 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T12:15+0300

2023-08-26T12:15+0300

2023-08-26T12:27+0300

ekonomi

memur

memur zammı

memur maaşı

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Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.NTV'nin haberine göre, Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Saat 10.30'da Sayıştay'da başlayan toplantı devam ediyor.Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na sunulmak üzere başvurusunu dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmişti.Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi.Süreç nasıl ilerleyecek?Çalışmalarına bugün başlayan kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.Kurulda kimler var?Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230826/memur-ve-emekli-zamminda-son-donemec-sgk-uzmani-masadaki-orani-acikladi-1074952926.html

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memur, memur zammı, memur maaşı