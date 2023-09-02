https://sputniknews.com.tr/20230902/kilicdaroglundan-sabanci-ailesine-gecmis-olsun-ziyareti-1075130838.html
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı ailesine ‘geçmiş olsun’ ziyareti
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı ailesine ‘geçmiş olsun’ ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'da deniz kazası geçiren Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve iş insanı eşi... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T15:44+0300
2023-09-02T15:44+0300
2023-09-02T15:44+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
ziyaret
esnaf
şevket sabancı
vuslat doğan sabancı
ali sabancı
canan kaftancıoğlu
bülent kerimoğlu
bakırköy belediye başkanı bülent kerimoğlu
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CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul’a geldi. Sabancı ailesini ziyaret etmeden önce Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından pazarın açılışını yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Leros Adası'nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı’yı Şişli’de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-kritik-gelisme--1075068111.html
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kemal kılıçdaroğlu, ziyaret, esnaf, şevket sabancı, vuslat doğan sabancı, ali sabancı, canan kaftancıoğlu, bülent kerimoğlu, bakırköy belediye başkanı bülent kerimoğlu, chp
kemal kılıçdaroğlu, ziyaret, esnaf, şevket sabancı, vuslat doğan sabancı, ali sabancı, canan kaftancıoğlu, bülent kerimoğlu, bakırköy belediye başkanı bülent kerimoğlu, chp
Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı ailesine ‘geçmiş olsun’ ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan'da deniz kazası geçiren Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve iş insanı eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı İstanbul’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul’a geldi. Sabancı ailesini ziyaret etmeden önce Bakırköy Kapalı Pazar Alanı esnafı ile kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından pazarın açılışını yapan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:
Halil İbrahim Sofrasına beni davet ettiniz, çok teşekkür ederim, sağolun, var olun. Esnafın sofrası, gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın sofrası zenginse aslında milletin sofrası zengindir. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. Sizin sofranızın bereketi her zaman vardır. Bereketli bir sofraya beni davet ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim. Esnaf, dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerinde özellikle korunur. Esnaf kazandıkça herkes kazanmış olur. Benim eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek o da benim hayatımın en güzel günlerden, zamanlarından birisidir. Genel Başkanız ama sizden farklı bir yaşamımız yok. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla esnaf, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz.
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Leros Adası'nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı’yı Şişli’de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.