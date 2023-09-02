Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı ailesine ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Halil İbrahim Sofrasına beni davet ettiniz, çok teşekkür ederim, sağolun, var olun. Esnafın sofrası, gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın sofrası zenginse aslında milletin sofrası zengindir. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. Sizin sofranızın bereketi her zaman vardır. Bereketli bir sofraya beni davet ettiğiniz için yürekten teşekkür ederim. Esnaf, dünyanın bütün ülkelerinde, demokrasilerinde özellikle korunur. Esnaf kazandıkça herkes kazanmış olur. Benim eğer bu güzel yapının oluşmasında bir sözüm geçmişse ve bu konuda size verdiğimiz sözü yerine getirmişsek o da benim hayatımın en güzel günlerden, zamanlarından birisidir. Genel Başkanız ama sizden farklı bir yaşamımız yok. Ailemizle, çoluk çocuğumuzla esnaf, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz.