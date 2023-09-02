https://sputniknews.com.tr/20230902/kerkukte-kdp-destekcileri-kapatilan-kerkuk-erbil-yolunun-acilmasi-icin-gosteri-duzenledi-1075138615.html
Kerkük'te KDP destekçileri kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenledi
Kerkük'te KDP destekçileri kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenledi
Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T23:02+0300
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Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenlendi. Operasyonlar Komutanlığı binasının KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanlar bir süredir Erbil-Kerkük kara yolunu kapatmıştı.Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı.Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun açılmasını istiyor.Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230902/irak-basbakanindan-kerkukte-guvenlik-guclerine-operasyon-baslatma-talimati-1075135345.html
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kerkük, irak, gösteri, kdp, ortadoğu
kerkük, irak, gösteri, kdp, ortadoğu
Kerkük'te KDP destekçileri kapatılan Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenledi
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Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük karayolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi.
Kerkük-Erbil yolunun açılması için gösteri düzenlendi. Operasyonlar Komutanlığı binasının KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanlar bir süredir Erbil-Kerkük kara yolunu kapatmıştı.
Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı.
Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun açılmasını istiyor.
Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı.