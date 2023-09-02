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14:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
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Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
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Irak Başbakanı'ndan Kerkük'te güvenlik güçlerine operasyon başlatma talimatı
Irak Başbakanı'ndan Kerkük'te güvenlik güçlerine operasyon başlatma talimatı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
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muhammed şiya es-sudani , irak, kerkük, ortadoğu
muhammed şiya es-sudani , irak, kerkük, ortadoğu

Irak Başbakanı'ndan Kerkük'te güvenlik güçlerine operasyon başlatma talimatı

19:46 02.09.2023
© AAIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi
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