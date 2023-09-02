https://sputniknews.com.tr/20230902/irak-basbakanindan-kerkukte-guvenlik-guclerine-operasyon-baslatma-talimati-1075135345.html
Irak Başbakanı'ndan Kerkük'te güvenlik güçlerine operasyon başlatma talimatı
Irak Başbakanı'ndan Kerkük'te güvenlik güçlerine operasyon başlatma talimatı
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T19:46+0300
2023-09-02T19:46+0300
2023-09-02T19:46+0300
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muhammed şiya es-sudani , irak, kerkük, ortadoğu
muhammed şiya es-sudani , irak, kerkük, ortadoğu
Irak Başbakanı'ndan Kerkük'te güvenlik güçlerine operasyon başlatma talimatı
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi