https://sputniknews.com.tr/20230902/istanbul-valiliginden-dolandiricilik-uyarisi-bunu-yapan-olursa-ivedilikle-emniyeti-arayin-1075125628.html

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Bunu yapan olursa ivedilikle emniyeti arayın'

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Bunu yapan olursa ivedilikle emniyeti arayın'

İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T11:22+0300

2023-09-02T11:22+0300

2023-09-02T11:22+0300

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

banka dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

istanbul valiliği

uyarı

emniyet

emniyet genel müdürlüğü (egm)

güvenlik

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Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.Valiliğin, insanları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

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