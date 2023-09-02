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İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Bunu yapan olursa ivedilikle emniyeti arayın'
İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Bunu yapan olursa ivedilikle emniyeti arayın'
İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T11:22+0300
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dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
banka dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
istanbul valiliği
uyarı
emniyet
emniyet genel müdürlüğü (egm)
güvenlik
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Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.Valiliğin, insanları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
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dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, istanbul valiliği, uyarı, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), güvenlik

İstanbul Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı: 'Bunu yapan olursa ivedilikle emniyeti arayın'

11:22 02.09.2023
© AATelefon
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© AA
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İstanbul Valiliği, kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı belirtildi.
Valiliğin, insanları doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere yönelik emniyet güçleri ve adli mercilerle birlikte verilen mücadelenin devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olunması, bu tür durumların ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
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