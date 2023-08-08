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25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı
25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı
Fatih'te mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı adama 25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T13:46+0300
2023-08-08T13:46+0300
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schengen ülkeleri
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Fatih'te A.K. isimli adam Schengen Vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı. Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa şikayet etti. Şikayet ile ilgili sonuç bekleyen A.K.'ye ulaşan aynı şahıslar 16 bin dolar daha talep etti. Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıslarla bir kafede buluşma ayarladı. Şahıslar kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230805/vizesiz-tatilin-10-adresi-schengen-bolgesine-ulasmak-zor-olunca-vizesiz-turlara-ilgi-artti-1074393923.html
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schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, dolandırıcılık
schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, dolandırıcılık

25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı

13:46 08.08.2023
© İHA25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı
25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© İHA
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Fatih'te mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı adama 25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2 şahıs, 2'nci kez istedikleri parayı almak için bekledikleri kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Fatih'te A.K. isimli adam Schengen Vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı.
Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa şikayet etti. Şikayet ile ilgili sonuç bekleyen A.K.'ye ulaşan aynı şahıslar 16 bin dolar daha talep etti.
Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıslarla bir kafede buluşma ayarladı. Şahıslar kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemleri biten şahıslar ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.
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YAŞAM
Vizesiz tatilin 10 adresi: ‘Schengen bölgesine ulaşmak zor olunca, vizesiz turlara ilgi arttı’
5 Ağustos, 11:50
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