https://sputniknews.com.tr/20230808/25-bin-dolar-karsiliginda-schengen-vizesi-dolandiriciligi-1074474007.html

25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı

25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı

Fatih'te mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı adama 25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi çıkarmak için söz veren ve vaadini yerine getirmeyen 2... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T13:46+0300

2023-08-08T13:46+0300

2023-08-08T13:46+0300

türkiye

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dolandırıcılık

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Fatih'te A.K. isimli adam Schengen Vizesi almak için mesajlaşma uygulaması üzerinden tanıştığı Mahmud N. ve Selim N. tarafından 25 bin dolar dolandırıldı. Vize çıkarmak vaadiyle dolandırılan A.K. durumu savcılığa şikayet etti. Şikayet ile ilgili sonuç bekleyen A.K.'ye ulaşan aynı şahıslar 16 bin dolar daha talep etti. Duruma el koyan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahıslarla bir kafede buluşma ayarladı. Şahıslar kafede polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230805/vizesiz-tatilin-10-adresi-schengen-bolgesine-ulasmak-zor-olunca-vizesiz-turlara-ilgi-artti-1074393923.html

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schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri, vize, dolandırıcılık