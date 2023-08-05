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Vizesiz tatilin 10 adresi: ‘Schengen bölgesine ulaşmak zor olunca, vizesiz turlara ilgi arttı’
Vizesiz tatilin 10 adresi: ‘Schengen bölgesine ulaşmak zor olunca, vizesiz turlara ilgi arttı’
Avrupa ile vize krizi devam ediyor. Vize başvurusu yapanlar yüksek ret oranının yanında randevu bulamamaktan da şikayetçi. Pek çok kişi rotayı vizesiz ülkelere... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
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Sektör temsilcileri bu yıl vizesiz turlara yönelik talebin geçen yıllara kıyasla arttığını belirtiyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Esra Beşikçioğlu, “Vize randevularının birçok ülkeye kapalı olması, açık olanların da çok sınırlı sayıda kalması ve ret oranlarındaki yükseliş, tatilcileri vizesiz ülkelere yönlendirdi” dedi. Hürriyet'in haberine göre, “Önceden vize almış olanlar bile yeni vize başvurusu yapmaktan çekiniyor. Vizesiz ülkelere talep, tüm zamanların üstünde artış göstermiş durumda. Geçen yıllara kıyasla yüzde 50 oranında artış olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, şöyle devam etti:'Karadağ Mısır ve Gürcistan başı çekiyor'Seyahat acentesi işletmecisi Oğulcan Tatar da “Schengen yani Euro bölgesi biraz daha ulaşması zor hale gelince, turistler vizesiz veya kapıda vize alabileceği ülkelere ilgi göstermeye başladı” dedi.En çok talep gören yerlerle ilgili de bilgi paylaşan Tatar, “Başta yeni kimliklerle giriş yapılabilen Gürcistan geliyor. Mısır’ın vize istemeyen Güney Sina Bölgesi’ndeki Şarm El-Şeyh oldukça popüler; diğer bölgelere de kapıda vize kolaylığı olması Mısır’a olan talebi artırdı. Fas da turların dolu olduğu ülkelerden birisi… Diğer yandan Bosna Hersek ve Karadağ’a hep bir ilgi vardı ve bu durum hiç azalmadan devam ediyor” ifadelerini kullandı.Esra Beşikçioğlu da “Kültür turlarında uçaklı Balkan turlarına ilgi çok artmış durumda… Ayrıca vizeli de olsa vizesi çevrimiçi olduğundan ve 48 saat içinde sonuçlandığından Dubai’nin de çokça tercih edildiğini söyleyebilirim” diye konuştu. Vizesiz ülkelere ilgi bu denli artmışken ben de gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu ve Bahar Gündoğdu da ‘Mutlaka görülmesi gereken Vizesiz Ülkeler hangileri?’ sorusunu yanıtladı:
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vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, türkiye, karadağ, mısır, gürcistan
vize, vize muafiyeti, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru, türkiye, karadağ, mısır, gürcistan

Vizesiz tatilin 10 adresi: ‘Schengen bölgesine ulaşmak zor olunca, vizesiz turlara ilgi arttı’

11:50 05.08.2023 (güncellendi: 11:52 05.08.2023)
© AAMısır'da yüzlerce yıldır gizemini koruyan Giza piramitleri
Mısır'da yüzlerce yıldır gizemini koruyan Giza piramitleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
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Avrupa ile vize krizi devam ediyor. Vize başvurusu yapanlar yüksek ret oranının yanında randevu bulamamaktan da şikayetçi. Pek çok kişi rotayı vizesiz ülkelere kırdı. Vizesiz turlara yönelik talepte yüzde 50 oranında artış yaşanıyor.
Sektör temsilcileri bu yıl vizesiz turlara yönelik talebin geçen yıllara kıyasla arttığını belirtiyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Esra Beşikçioğlu, “Vize randevularının birçok ülkeye kapalı olması, açık olanların da çok sınırlı sayıda kalması ve ret oranlarındaki yükseliş, tatilcileri vizesiz ülkelere yönlendirdi” dedi.
Hürriyet'in haberine göre, “Önceden vize almış olanlar bile yeni vize başvurusu yapmaktan çekiniyor. Vizesiz ülkelere talep, tüm zamanların üstünde artış göstermiş durumda. Geçen yıllara kıyasla yüzde 50 oranında artış olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanan Beşikçioğlu, şöyle devam etti:
“Vizesiz turlarda talep daha çok gidiş tarihine bir-iki ay kala gerçekleşiyor. Ancak vizeli turlara talep daha erken olmaya başladı. Çünkü tatilciler randevu bulamadıkları için uzak tarihteki turları talep ediyor. Uzak tarihe satın alma yaptığında, vizesi ret gelse dahi tur tarihine bir ay kala cezasız iptal hakkı bulunduğundan, uzak tarihi satın almayı tercih ediyor. Örneğin şu an Kasım ayındaki ara Tatil için vizeli tur satışları oldukça yoğun gidiyor. Ama vizesiz turlara ilgi bir-iki ay daha devam edecek gibi duruyor.”

'Karadağ Mısır ve Gürcistan başı çekiyor'

Seyahat acentesi işletmecisi Oğulcan Tatar da “Schengen yani Euro bölgesi biraz daha ulaşması zor hale gelince, turistler vizesiz veya kapıda vize alabileceği ülkelere ilgi göstermeye başladı” dedi.
En çok talep gören yerlerle ilgili de bilgi paylaşan Tatar, “Başta yeni kimliklerle giriş yapılabilen Gürcistan geliyor. Mısır’ın vize istemeyen Güney Sina Bölgesi’ndeki Şarm El-Şeyh oldukça popüler; diğer bölgelere de kapıda vize kolaylığı olması Mısır’a olan talebi artırdı. Fas da turların dolu olduğu ülkelerden birisi… Diğer yandan Bosna Hersek ve Karadağ’a hep bir ilgi vardı ve bu durum hiç azalmadan devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Esra Beşikçioğlu da “Kültür turlarında uçaklı Balkan turlarına ilgi çok artmış durumda… Ayrıca vizeli de olsa vizesi çevrimiçi olduğundan ve 48 saat içinde sonuçlandığından Dubai’nin de çokça tercih edildiğini söyleyebilirim” diye konuştu. Vizesiz ülkelere ilgi bu denli artmışken ben de gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Özlem Köseoğlu ve Bahar Gündoğdu da ‘Mutlaka görülmesi gereken Vizesiz Ülkeler hangileri?’ sorusunu yanıtladı:

"Karadağ, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Makedonya, Fas, İran, Ürdün, Seyşeller ve Maldivler"

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