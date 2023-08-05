https://sputniknews.com.tr/20230805/christina-aguilera-jennifer-lopez-antalyayi-cok-begenecegimi-soyledi-1074393523.html

Christina Aguilera: Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi

Christina Aguilera: Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi

Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Antalya'da konser vermeye... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T11:10+0300

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christina aguilera

konser

yaşam

türkiye

antalya

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jennifer lopez

şarkıcı

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7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı Christina Maria Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye’ye geliyor. 8 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sahnede olacak olan Aguilera, Oksijen'in sorularını yanıtladı, şunları söyledi:Christina Aguilera kimdir?İlk kez Star Search isimli ses yarışmasıyla adını duyurdu. Daha sonra 90’lı yıllarda Disney Channel’ın yıldızlarından biri oldu. İlk albümünü kaydetmesi yine bir çizgi filim, Mulan’daki şarkısıyla oldu. Bu çizgi film için kaydettiği Reflection şarkısı ona ilk albümünü getirdi.Kendi adını taşıyan ilk albümünden 3 şarkısı Billboard Hot 100 listesinde birinci olunca şöhret de beraberinde geldi. 2013’te Times dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçmişti. Bu arada 2015’te oyunculuğu deneyerek Nashville dizisinde rol aldı. Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Aguilera, bu rakamlarla son 10 yılda Madonna’dan sonra en çok single satan sanatçı ünvanını da elinde tutuyor. Aguilera, dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınıyor.

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