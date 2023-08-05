https://sputniknews.com.tr/20230805/christina-aguilera-jennifer-lopez-antalyayi-cok-begenecegimi-soyledi-1074393523.html
Christina Aguilera: Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi
Christina Aguilera: Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi
Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Antalya'da konser vermeye... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T11:10+0300
2023-08-05T11:10+0300
2023-08-05T11:10+0300
christina aguilera
konser
yaşam
türkiye
antalya
jennifer l. davis
jennifer lopez
şarkıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073198797_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6c69b009a19359d883b6e180cb2c4910.jpg
7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı Christina Maria Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye’ye geliyor. 8 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sahnede olacak olan Aguilera, Oksijen'in sorularını yanıtladı, şunları söyledi:Christina Aguilera kimdir?İlk kez Star Search isimli ses yarışmasıyla adını duyurdu. Daha sonra 90’lı yıllarda Disney Channel’ın yıldızlarından biri oldu. İlk albümünü kaydetmesi yine bir çizgi filim, Mulan’daki şarkısıyla oldu. Bu çizgi film için kaydettiği Reflection şarkısı ona ilk albümünü getirdi.Kendi adını taşıyan ilk albümünden 3 şarkısı Billboard Hot 100 listesinde birinci olunca şöhret de beraberinde geldi. 2013’te Times dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçmişti. Bu arada 2015’te oyunculuğu deneyerek Nashville dizisinde rol aldı. Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Aguilera, bu rakamlarla son 10 yılda Madonna’dan sonra en çok single satan sanatçı ünvanını da elinde tutuyor. Aguilera, dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230805/meteoroloji-tarih-verdi-uzmanlar-uyariyor-sicaklik-mevsim-normallerinin-uzerinde-1074391621.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073198797_71:0:719:486_1920x0_80_0_0_95cc906040eb41acdfc12836bf4fe5a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
christina aguilera kimdir, christina aguilera türkiye konseri
christina aguilera kimdir, christina aguilera türkiye konseri
Christina Aguilera: Jennifer Lopez Antalya’yı çok beğeneceğimi söyledi
Abone ol
Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Antalya'da konser vermeye hazırlanıyor.
7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı söz yazarı, müzisyen ve şarkıcı Christina Maria Aguilera konser vermek için ilk kez Türkiye’ye geliyor. 8 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya’da sahnede olacak olan Aguilera, Oksijen'in sorularını yanıtladı, şunları söyledi:
"Türkiye'ye geleceğim için çok heyecanlıyım. Şu anda küçük bir turdayız, bu yüzden kalış süremiz kısa olabilir. Ama umarım Antalya'nın benimle paylaşabileceklerinin en azından bir kısmını deneyimleyebilirim! Konser vereceğim Regnum Carya'da arkadaşım Jennifer Lopez daha önce bir konser vermişti ve ne kadar harika bir yer olduğunu duymuştum. Gelmek için sabırsızlanıyorum."
Christina Aguilera kimdir?
İlk kez Star Search isimli ses yarışmasıyla adını duyurdu. Daha sonra 90’lı yıllarda Disney Channel’ın yıldızlarından biri oldu. İlk albümünü kaydetmesi yine bir çizgi filim, Mulan’daki şarkısıyla oldu. Bu çizgi film için kaydettiği Reflection şarkısı ona ilk albümünü getirdi.
Kendi adını taşıyan ilk albümünden 3 şarkısı Billboard Hot 100 listesinde birinci olunca şöhret de beraberinde geldi. 2013’te Times dergisi onu dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçmişti. Bu arada 2015’te oyunculuğu deneyerek Nashville dizisinde rol aldı. Tüm dünyada 50 milyondan fazla albüm, 130 milyondan fazla single satan Aguilera, bu rakamlarla son 10 yılda Madonna’dan sonra en çok single satan sanatçı ünvanını da elinde tutuyor. Aguilera, dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınıyor.