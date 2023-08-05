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Meteoroloji tarih verdi, uzmanlar uyarıyor: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji tarih verdi, uzmanlar uyarıyor: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre sıcaklık Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T09:30+0300
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yaşam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van’ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklık mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.8 Ağustos'a kadar sıcaklıkların süreceğini belirten uzmanlar özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol su tüketilmesi uyarısında bulundu. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumuYapılan son tahminlere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık.İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.KOCAELİ: 40, Az bulutlu ve açık.EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık.DENİZLİ: 42, Az bulutlu ve açık.MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık.ADANA: 35, Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.HATAY: 33, Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MERSİN: 34, Parçalı ve az bulutlu.ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık.KONYA: 35, Az bulutlu ve açık.BOLU: 36, Az bulutlu ve açık.KASTAMONU: 35, Az bulutlu ve açık.SAMSUN: 29, Az bulutlu.TRABZON: 28, Parçalı bulutlu.KARS: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.ERZURUM: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.VAN: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık.GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık.SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.
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sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uzman, uyarı
sıcak, sıcak hava, en sıcak yıl, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uzman, uyarı

Meteoroloji tarih verdi, uzmanlar uyarıyor: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

09:30 05.08.2023
© AA / İbrahim YozoğluSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre sıcaklık Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol su tüketilmesi uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van’ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
8 Ağustos'a kadar sıcaklıkların süreceğini belirten uzmanlar özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması ve bol bol su tüketilmesi uyarısında bulundu. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu

Yapılan son tahminlere göre illerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.
İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık.
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.
KOCAELİ: 40, Az bulutlu ve açık.
EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık.
DENİZLİ: 42, Az bulutlu ve açık.
MANİSA: 41, Az bulutlu ve açık.
ADANA: 35, Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 33, Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MERSİN: 34, Parçalı ve az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık.
KONYA: 35, Az bulutlu ve açık.
BOLU: 36, Az bulutlu ve açık.
KASTAMONU: 35, Az bulutlu ve açık.
SAMSUN: 29, Az bulutlu.
TRABZON: 28, Parçalı bulutlu.
KARS: 27, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık.
VAN: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 39, Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.
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