https://sputniknews.com.tr/20230902/finlandiyadan-turkudaki-rusya-baskonsoloslugu-binasinin-kira-sozlesmesini-feshetme-karari-1075123020.html
Finlandiya’dan Turku'daki Rusya Başkonsolosluğu binasının kira sözleşmesini feshetme kararı
Finlandiya’dan Turku'daki Rusya Başkonsolosluğu binasının kira sözleşmesini feshetme kararı
Finlandiya makamları, Turku şehrindeki Rusya Başkonsolosluğu binasının kira sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T10:11+0300
2023-09-02T10:11+0300
2023-09-02T10:11+0300
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Rus diplomatik temsilciliğinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Turku kentindeki Rusya Başkonsolosluğu binasının kiralık olduğu ve Rus misyonunun çalışmalarının tamamlanmasıyla Finlandiya'ya devredileceği belirtildi.Açıklamada, "Turku'daki Başkonsolosluk binası ve arzisi Finlandiya devletine aittir ve kiralanmıştır. Finlandiya tarafı, Başkonsolosluğun çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kira sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi. Bu kararla birlikte Başkonsolosluk bina ve arazisi Finlandiya'ya devredilecek. Bunların ileriye dönük kullanımına ilişkin karar Finlandiya makamları tarafından verilecek” denildi.Daha önce, Finlandiya makamlarının kararıyla Turku şehrindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun çalışmalarına ilişkin onay 1 Ekim'den itibaren geri çekilmişti. Vatandaşlara verilen hizmet Ağustos ortalarında durdurulmuştu.
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Finlandiya’dan Turku'daki Rusya Başkonsolosluğu binasının kira sözleşmesini feshetme kararı
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Finlandiya makamları, Turku şehrindeki Rusya Başkonsolosluğu binasının kira sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.
Rus diplomatik temsilciliğinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Turku kentindeki Rusya Başkonsolosluğu binasının kiralık olduğu ve Rus misyonunun çalışmalarının tamamlanmasıyla Finlandiya'ya devredileceği belirtildi.
Açıklamada, "Turku'daki Başkonsolosluk binası ve arzisi Finlandiya devletine aittir ve kiralanmıştır. Finlandiya tarafı, Başkonsolosluğun çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kira sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi. Bu kararla birlikte Başkonsolosluk bina ve arazisi Finlandiya'ya devredilecek. Bunların ileriye dönük kullanımına ilişkin karar Finlandiya makamları tarafından verilecek” denildi.
Daha önce, Finlandiya makamlarının kararıyla Turku şehrindeki Rusya Başkonsolosluğu'nun çalışmalarına ilişkin onay 1 Ekim'den itibaren geri çekilmişti. Vatandaşlara verilen hizmet Ağustos ortalarında durdurulmuştu.