https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1-kiz-cocugu-oldu-1075120085.html

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu: 1 kız çocuğu öldü

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu: 1 kız çocuğu öldü

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk ve Gorlovka şehirlerini misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu. Saldırıda 6... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T22:14+0300

2023-09-01T22:14+0300

2023-09-01T22:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

dhc içişleri bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 3 misket bomba attığı bildirildi. Ayrıca Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 155 ve 152 mm toplam 10 top mermisi atıldığı ifade edildi.Ukrayna ordusunun ayrıca Donetsk şehrindeki bir alışveriş merkezini çok namlulu roketatarla vurduğu bildirildi. Donetsk City AVM’ye toplamda 15 merminin isabet ettiği, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “Maalesef ağır yaralanan 6 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarılamadı” dendi.Ayrıca Donetsk’in Kiev ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ukrayna

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ukrayna, ukrayna krizi, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi