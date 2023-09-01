https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1-kiz-cocugu-oldu-1075120085.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu: 1 kız çocuğu öldü
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu: 1 kız çocuğu öldü
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk ve Gorlovka şehirlerini misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu. Saldırıda 6... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T22:14+0300
2023-09-01T22:14+0300
2023-09-01T22:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
dhc içişleri bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 3 misket bomba attığı bildirildi. Ayrıca Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 155 ve 152 mm toplam 10 top mermisi atıldığı ifade edildi.Ukrayna ordusunun ayrıca Donetsk şehrindeki bir alışveriş merkezini çok namlulu roketatarla vurduğu bildirildi. Donetsk City AVM’ye toplamda 15 merminin isabet ettiği, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “Maalesef ağır yaralanan 6 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarılamadı” dendi.Ayrıca Donetsk’in Kiev ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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ukrayna, ukrayna krizi, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna, ukrayna krizi, dhc içişleri bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu: 1 kız çocuğu öldü
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, Ukrayna ordusunun bugün Donetsk ve Gorlovka şehirlerini misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu. Saldırıda 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 3 misket bomba attığı bildirildi. Ayrıca Donetsk ve Gorlovka şehirlerine 155 ve 152 mm toplam 10 top mermisi atıldığı ifade edildi.
Ukrayna ordusunun ayrıca Donetsk şehrindeki bir alışveriş merkezini çok namlulu roketatarla vurduğu bildirildi. Donetsk City AVM’ye toplamda 15 merminin isabet ettiği, en az 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, “Maalesef ağır yaralanan 6 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarılamadı” dendi.
Ayrıca Donetsk’in Kiev ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.