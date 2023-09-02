https://sputniknews.com.tr/20230902/erdoganin-eylul-ayinda-diplomasi-trafigi-baslangic-4-eylulde-socide-putin-ile-gorusme-1075133044.html
Erdoğan'ın eylül ayında diplomasi trafiği: Başlangıç 4 Eylül'de Soçi'de Putin ile görüşme
Erdoğan'ın eylül ayında diplomasi trafiği: Başlangıç 4 Eylül'de Soçi'de Putin ile görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylül ayında yoğun yurtdışı temasları bekliyor. İlk olarak 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir görüşme... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T17:28+0300
2023-09-02T17:28+0300
2023-09-02T17:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
diplomasi
soçi
g-20
g-7 ülkeleri
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.Rusya-Ukrayna geriliminde son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna ilişkileri, Suriye, Filistin ve Kuzey Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyo
https://sputniknews.com.tr/20230902/prof-dr-unal-erdogan-putin-gorusmesinin-oncelikli-basligi-tahil-koridoru-1075129758.html
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erdoğanın eylül ayında yoğun diplomasi trafiği, cumhurbaşkanı erdoğan ne zaman putin ile görüşecek, erdoğanın eylül ayı programı nedir, erdoğan bm genel kuruluna katılacak mı, erdoğan g20 liderler zirvesine katılacak mı, cumhurbaşkanı erdoğan son haberler
erdoğanın eylül ayında yoğun diplomasi trafiği, cumhurbaşkanı erdoğan ne zaman putin ile görüşecek, erdoğanın eylül ayı programı nedir, erdoğan bm genel kuruluna katılacak mı, erdoğan g20 liderler zirvesine katılacak mı, cumhurbaşkanı erdoğan son haberler
Erdoğan'ın eylül ayında diplomasi trafiği: Başlangıç 4 Eylül'de Soçi'de Putin ile görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylül ayında yoğun yurtdışı temasları bekliyor. İlk olarak 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan 9-10 Eylül'de G-20 Liderler Zirvesi'ne, 17-21 Eylül'de ise ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
Rusya-Ukrayna geriliminde son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.
Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.
ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna ilişkileri, Suriye, Filistin ve Kuzey Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyo