https://sputniknews.com.tr/20230902/erdoganin-eylul-ayinda-diplomasi-trafigi-baslangic-4-eylulde-socide-putin-ile-gorusme-1075133044.html

Erdoğan'ın eylül ayında diplomasi trafiği: Başlangıç 4 Eylül'de Soçi'de Putin ile görüşme

Erdoğan'ın eylül ayında diplomasi trafiği: Başlangıç 4 Eylül'de Soçi'de Putin ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylül ayında yoğun yurtdışı temasları bekliyor. İlk olarak 4 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir görüşme... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T17:28+0300

2023-09-02T17:28+0300

2023-09-02T17:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

diplomasi

soçi

g-20

g-7 ülkeleri

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

ukrayna krizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretiyle başlatacağı eylül ayındaki diplomatik temaslarını G-20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'yla sürdürecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayındaki ilk durağı Rusya olacak. Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.Erdoğan ile Putin'in görüşmesindeki en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.Rusya-Ukrayna geriliminde son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylülde ayrıca iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 9-10 Eylül'de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' temasıyla düzenlenen zirvede, küresel ticaretin geliştirilmesine yönelik adımlarla, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve iklim değişikliği konularında mesaj vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna ilişkileri, Suriye, Filistin ve Kuzey Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi öngörülüyo

https://sputniknews.com.tr/20230902/prof-dr-unal-erdogan-putin-gorusmesinin-oncelikli-basligi-tahil-koridoru-1075129758.html

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