https://sputniknews.com.tr/20230902/disisleri-bakani-fidan-yarin-irani-ziyaret-edecek-1075130071.html

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran’a ziyarette bulunacak. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T14:57+0300

2023-09-02T14:57+0300

2023-09-02T14:57+0300

politika

iran

hakan fidan

suriye

türkiye

ziyaret

işbirliği

ikili ilişkiler

ikili ilişki

ikili görüşme

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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

https://sputniknews.com.tr/20230901/rusyadan-savunma-bakani-soygu-ve-disisleri-bakani-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1075113582.html

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iran, hakan fidan, suriye, türkiye, ziyaret, işbirliği, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili görüşme, diplomasi