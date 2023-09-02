https://sputniknews.com.tr/20230902/disisleri-bakani-fidan-yarin-irani-ziyaret-edecek-1075130071.html
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran’a ziyarette bulunacak. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T14:57+0300
2023-09-02T14:57+0300
2023-09-02T14:57+0300
politika
iran
hakan fidan
suriye
türkiye
ziyaret
işbirliği
ikili ilişkiler
ikili ilişki
ikili görüşme
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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230901/rusyadan-savunma-bakani-soygu-ve-disisleri-bakani-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1075113582.html
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iran, hakan fidan, suriye, türkiye, ziyaret, işbirliği, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili görüşme, diplomasi
iran, hakan fidan, suriye, türkiye, ziyaret, işbirliği, ikili ilişkiler, ikili ilişki, ikili görüşme, diplomasi
Dışişleri Bakanı Fidan yarın İran'ı ziyaret edecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine, yarın İran’a ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ziyaret kapsamında üst düzey temaslarda bulunması beklenen Fidan, mevkidaşı Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve taraflar arasındaki işbirliğini masaya yatıracak.
Bakanlar ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.