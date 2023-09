https://sputniknews.com.tr/20230901/rusyadan-savunma-bakani-soygu-ve-disisleri-bakani-fidan-arasindaki-gorusmeye-iliskin-aciklama-1075113582.html

Fidan ile görüşen Şoygu: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak

Fidan ile görüşen Şoygu: Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da bir araya gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasındaki görüşmeyle ilgili açıklama... 01.09.2023

Bakanlığın açıklamasına göre Şoygu ve Fidan, Moskova'daki görüşmede tahıl anlaşmasını ve iki ülkenin Suriye'deki ortak çalışmalarını istişare etti. Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Şoygu, Fidan'ın MİT Başkanlığı görevindeki dönemde Rusya ve Türkiye'nin hem kendileri hem de tüm dünya için çok sayıda gerekli ve faydalı iş yaptığının altını çizdi.'Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak'Rusya'nın büyük çaba ortaya koyduğu tahıl anlaşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle hayata geçirildiğini anımsatan Şoygu, "Bugün bu anlaşma, Rusya'nın kabahati nedeniyle askıya alınmadı. Bizim burada söyleyebileceğimiz tek şey, eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacağıdır. Fakat bunu yapmanın yeni koridorlar, yeni kara güzergahları oluşturmaktan daha zor olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.'Türkiye'yle stratejik ikili ortaklığı sürdürme niyetindeyiz'Rusya'nın çeşitli görevleri yerine getirmek için Türkiye'yle stratejik ikili ortaklığı sürdürme niyetinde olduğunu da kaydeden Şoygu, "Demek istediğim, Suriye'deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme projesi. Bu, Türkiye ve Suriye'nin, ayrıca Rusya'nın tarihinde savunma bakanlarının, istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği ilk görüşmelerdi" diye konuştu.Fidan: Uzun yıllardır en kritik konularda başarıyla çalışıyoruzHakan Fidan da, Savunma Bakanı Şoygu'yla uzun süredir başarılı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Sizinle uzun yıllardır en kritik konularda başarıyla çalışıyoruz ve her zaman siyasi olgunluk sergiledik. Bu, bize Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar derin ve stratejik açıdan uyumlu olduğunu gösteriyor" dedi.

