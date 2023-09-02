https://sputniknews.com.tr/20230902/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-batili-somurge-sistemine-karsi-mucadele-eden-bir-ulkeyiz-1075123492.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Batılı sömürge sistemine karşı mücadele eden bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Batılı sömürge sistemine karşı mücadele eden bir ülkeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı konuşmasında "Türkiye, bu Batılı sömürge sistemine karşı ayan beyan mücadele eden ve bu mücadeleyi... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T10:38+0300

2023-09-02T10:38+0300

2023-09-02T10:39+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediyesince tarihi hamamdan kütüphane ve kafeye dönüştürülen Kuzguncuk Nevmekan'ın açılışına katıldı.Burada konuşan Altun, Türkiye'nin etkili bir 'bölgesel güç ve küresel bir oyuncu' olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha öz güvenli, daha iddialı bir şekilde varlık gösterebilmesinin tarihine, tarihsel derinliğine sahip çıkmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Altun, Türkiye'nin Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde, Kafkasya'da, Balkanlar'da 'kurucu bir aktör olarak' varlık göstermesinin, 'oyun bozup oyun kurabilmesinin' tarihsel derinlikle ilgili olduğunu vurguladı.'Türkiye, Batılı sömürge sistemine karşı ayan beyan mücadele eden ve bu mücadeleyi de kurumsallaştıran bir ülke konumunda'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür" çağrısının esas itibarıyla mevcut küresel adaletsizliğe karşı bir direniş çağrısı olduğunu ifade eden Altun, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230901/cumhurbaskani-basdanismani-kilictan-putin-erdogan-gorusmesi-aciklamasi-tum-dunya-icin-gerekli-1075120561.html

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batılı ülkeler, sömürge, sömürgecilik, türkiye, fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, dünya, diplomasi