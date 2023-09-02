Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Batılı sömürge sistemine karşı mücadele eden bir ülkeyiz
10:38 02.09.2023 (güncellendi: 10:39 02.09.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
© AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı konuşmasında "Türkiye, bu Batılı sömürge sistemine karşı ayan beyan mücadele eden ve bu mücadeleyi de kurumsallaştıran bir ülke konumundadır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediyesince tarihi hamamdan kütüphane ve kafeye dönüştürülen Kuzguncuk Nevmekan'ın açılışına katıldı.
Burada konuşan Altun, Türkiye'nin etkili bir 'bölgesel güç ve küresel bir oyuncu' olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Artık karşımızda içe kapanan, kendi iç çelişkilerine boğulmuş, krizleriyle uğraşan bir Türkiye yok. İddialı, dışa açık bir Türkiye var. Bu güçlü ve iddialı Türkiye esas itibarıyla dünyada hem istikrarın hem de barışın teminatı olma noktasında çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Günümüz Türkiye'sini bu anlamda istikrarlaştırıcı bir güç olarak tarif ediyorum. Türkiye bugün istikrarlaştırıcı bir küresel ve bölgesel aktördür. Zor bir çağda, çetin bir coğrafyada yaşıyoruz. Hem küresel anlamda ortaya çıkan krizler hem bölgemizde yaşanan gerilimler bizi ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bırakıyor. Biz bu meydan okumalarla karşı karşıya kalsak da son 20 yıldır ülkemiz gerçek anlamda bir istikrar adasıdır. Bölgesine istikrar ihraç eden, küresel alana barış ihraç eden bir güçtür."
Türkiye'nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha öz güvenli, daha iddialı bir şekilde varlık gösterebilmesinin tarihine, tarihsel derinliğine sahip çıkmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Altun, Türkiye'nin Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde, Kafkasya'da, Balkanlar'da 'kurucu bir aktör olarak' varlık göstermesinin, 'oyun bozup oyun kurabilmesinin' tarihsel derinlikle ilgili olduğunu vurguladı.
'Türkiye, Batılı sömürge sistemine karşı ayan beyan mücadele eden ve bu mücadeleyi de kurumsallaştıran bir ülke konumunda'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür" çağrısının esas itibarıyla mevcut küresel adaletsizliğe karşı bir direniş çağrısı olduğunu ifade eden Altun, şunları söyledi:
"Bugün bir küresel adaletsizlik ortamı içindeyiz ve bu ortamın merkezinde Batılı sömürge sistemi vardır. Türkiye, bu Batılı sömürge sistemine karşı ayan beyan mücadele eden ve bu mücadeleyi de kurumsallaştıran bir ülke konumundadır. Bu yönüyle de dünya mazlumlarının umududur. Ne yazık ki bu küresel adaletsizlik bir yandan da bu Batılı sömürge sistemiyle işbirliğini kabul etmiş Batıcı elitlerin gayretleriyle de ayakta durmaktadır. Cumhurbaşkanımız, siyasi mücadelesinde hem bu Batılı sömürge sistemiyle hem de o sistemle işbirliği halindeki Batıcı elitlerle mücadele etmiştir. Bu mücadelede milletin desteğiyle, milletin dirayetiyle başarı elde etmiştir. 'Erdoğan siyaseti nedir?' diye soracak olursanız, ben açık ve net bir şekilde 'Batıcı, Batılı bağımlılık sistemine, düzenine karşı direniştir' derim."