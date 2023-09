https://sputniknews.com.tr/20230902/bu-koye-tas-yagiyor-her-seferinde-yer-deprem-oluyor-gibi-sallaniyor-1075127665.html

Bu köye 'taş yağıyor': 'Her seferinde yer deprem oluyor gibi sallanıyor'

Denizli’nin Honaz ilçesinde 2016’dan bu yana faaliyette olan taş ocağından mahalleye düşen taş ve kaya parçaları, vatandaşları korkutmaya devam ediyor... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi’nde ‘Kel kaya’ dağında bulunan taş ocağı sorununa yıllardır çözüm bulunamazken, belde sakinleri her gün ölüm korkusuyla yaşamaya devam ediyor. Mahalle ile taş ocağı arasında kuş uçuşu olarak yaklaşık 250 metre mesafe bulunuyor. Geçen yıllarda taş ocağında yapılan kontrollü patlatmada 2 Mayıs 2016’da Fatma Aylak’ın evinin yanında kullandığı deposuna büyük bir kaya parçası düşmüş, 2 Aralık 2019 yılında ise mahallede bulunan futbol sahasına 17.00 sıralarında patlatma neticesinde 3 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde kaya kütlesi düşmüştü. Taş ocağında hemen hemen her gün yapılan taş kırım ve planlı patlatmalarda korku yaşayan köy halkı, kaya parçalarının ne zaman düşeceğini tahmin edemezken korunmak için neredeyse saklanıyor. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü yapılan patlatmada ise bir kaya parçası evin 10 metre yakınında kaldığı tespit edildi. Şu ana kadar evlerde oluşan maddi zararların dışında her an gibi bir ölüm olayı olayı ise yok. Ayrıca taş ocağında üretilen mıcırlar yüksek tonajlı kamyonlar ile mahalle içinden geçilerek taşınıyor. Böylesi bir ağır yüke göre projelendirilmeyen yollar, bu trafiği taşıması mümkün olmadığından yol sıklıkla bozularak kazalar meydana geliyor.'Evde yatıyor olmuş olsaydık kafamıza gelebilirdi'Duvarları çatlayan ve sürekli olarak tamir yaptırmak zorunda kalan Fikret Alper, “Benim evimin sıvaları sürekli patlıyor. Tavandan aşağıya su akıyor. Taş ocağında patlatma yaptılar ardından çatladı. Sürekli tamir ettiriyorum. Evin içini dışını sıvadım. Bizde hala daha korku devam ediyor. Gece yattığımızda kalktığımızda, patlatma olacak diye korkuyoruz” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz aylarda evine taş giren çift Hatice ve Sıddık Turan, “Saat 14.30 sıralarında olmuş, biz o sırada evde değildik. Aşağı mahalleye gitmiştik, eve geldiğimizde yağmur içeri akıyordu. Kiremitler kırılmış, tavan delinmiş. Ardından karakola haber verdik tutanak tutuldu. Patlatma yaptıkları zaman deprem olmuş gibi sallanıyor. O gün tavanın köşesinden düşmüş yatağın üzerine belki evde yatıyor olmuş olsaydık kafamıza gelebilirdi” dedi.'Yıl 2023 biz hala çözüm üretemedik'Patlamalar ve sonrasında kontrolsüz bir şekilde etrafa dağılan taşlar nedeniyle sürekli tedirgin olduklarını ifade eden Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe ise “2009’dan bu yana ‘Kel kaya’ dağımızda taş ocağı kuruldu. Her patlatmada taşlar iniyor, daha önceden biz burada Honaz ilçesinde düzenlenen futbol turnuvalarında sahamızda maç yapıyorduk. Futbol sahamızda düşen taşlardan dolayı kale direğimiz kırıldı. Burada ki taşların hepsi futbol sahamız taş sahamız oldu. Ayrıca 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında ocakta patlatma yapıldı. Mahalleye taş düştü, futbol sahasının altında su yolu şeklinde Honaz Belediyesine kazdırmıştım o sayede durmuş. Taş 15 metre daha gitse eve girecekti. Daha önce bu olayları yaşadık, hep dile getiriyoruz. Biz bu taş ocağını istemiyoruz. 2014’den bu yana jandarmaya bağlı olduğumuzdan dolayı düşen taşlarda şikayetimizi dile getiriyoruz, mahkemelere gidiyoruz. Ama bir türlü sonuç elde edemedik. Ulusal basında, sosyal medyada bunları dile getirdik. Yıl 2023 biz hala çözüm üretemedik. Bir an önce mahalle halkı olarak can güvenliği ve huzurumuzun kalmadığını dile getirerek, bir çözüm bekliyoruz. Ya bu ocak kapatılsın, ya da yapacaklarsa bu köyü taşısınlar” diye konuştu.

