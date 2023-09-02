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Batı baskısına dayanamadı: Nobel Ödül Töreni'ne 'Rusya, İran ve Belarus'u davet' kararı geri çekildi
Batı baskısına dayanamadı: Nobel Ödül Töreni'ne 'Rusya, İran ve Belarus'u davet' kararı geri çekildi
Nobel Vakfı, 10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararının geri çekildiğini duyurdu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
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Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin çağrılması tepkilere neden oldu. Bu tepkileri not ederek Rusya, Belarus ve İran'ın davetlerinin geri çekilmesi suretiyle 2022 yılındaki protokolü uygulayacağız" ifadeleri kullanıldı.Nobel Vakfı, 31 Ağustos'ta 10 Aralık'ta yapılacak olan Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararı almıştı.Bu karar hükümet, muhalefet ve kraliyet ailesinden sert tepkilere neden olmuştu.İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Başbakan Ulf Kristersson, "Nobel Vakfı, kimi davet edeceğine doğal olarak kendisi karar veriyor ancak ben de pek çok kişi gibi Rusya'nın davet edilmesini büyük şaşkınlıkla karşıladım. Bu davetin İsveç'te ve Ukrayna'da pek çok insanı üzdüğünü anlıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, karara çok şaşırdığını ve Nobel Ödülleri Töreni'ne katılma kararını gözden geçirdiğini söylemişti.Merkez Partisi (C) lideri Muharrem Demirok, Sol Parti (V) lideri Nooshi Dadgostar da Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya davet edildiği için katılmayacaklarını duyurmuştu.'Kutuplaşma ve diyalog azalması' nedeniyle davet gitmiştiUluslararası medyadaki haberlerde, Nobel Vakfının Rusya, Belarus ve İran’ı, bu yıl yapılacak Nobel Ödül Töreni’ne davet ettiği bildirilmişti.Nobel Vakfı Direktörü Vidar Helgesen, bu kararın 'dünyanın giderek daha fazla kutuplaşmasından ve farklı görüşlere sahip kişiler arasındaki diyaloğun azalmasından' ötürü alındığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/2023-nobel-baris-odulune-305-aday-gosterildi-1067387632.html
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nobel, nobel barış ödülü, nobel ödülü, nobel ekonomi ödülü, nobel fizik ödülü, nobel tıp ödüllü, nobel, rusya, belarus, iran, davet, iptal, baskı, isveç, batılı ülkeler
nobel, nobel barış ödülü, nobel ödülü, nobel ekonomi ödülü, nobel fizik ödülü, nobel tıp ödüllü, nobel, rusya, belarus, iran, davet, iptal, baskı, isveç, batılı ülkeler

Batı baskısına dayanamadı: Nobel Ödül Töreni'ne 'Rusya, İran ve Belarus'u davet' kararı geri çekildi

16:51 02.09.2023 (güncellendi: 16:52 02.09.2023)
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDNobel
Nobel - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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Nobel Vakfı, 10 Aralık'ta düzenlenecek Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararının geri çekildiğini duyurdu.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek ödül törenine söz konusu ülkelerin büyükelçilerinin çağrılması tepkilere neden oldu. Bu tepkileri not ederek Rusya, Belarus ve İran'ın davetlerinin geri çekilmesi suretiyle 2022 yılındaki protokolü uygulayacağız" ifadeleri kullanıldı.
Nobel Vakfı, 31 Ağustos'ta 10 Aralık'ta yapılacak olan Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ı davet etme kararı almıştı.
Bu karar hükümet, muhalefet ve kraliyet ailesinden sert tepkilere neden olmuştu.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, Başbakan Ulf Kristersson, "Nobel Vakfı, kimi davet edeceğine doğal olarak kendisi karar veriyor ancak ben de pek çok kişi gibi Rusya'nın davet edilmesini büyük şaşkınlıkla karşıladım. Bu davetin İsveç'te ve Ukrayna'da pek çok insanı üzdüğünü anlıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.
İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, karara çok şaşırdığını ve Nobel Ödülleri Töreni'ne katılma kararını gözden geçirdiğini söylemişti.
Merkez Partisi (C) lideri Muharrem Demirok, Sol Parti (V) lideri Nooshi Dadgostar da Nobel Ödülleri Töreni'ne Rusya davet edildiği için katılmayacaklarını duyurmuştu.

'Kutuplaşma ve diyalog azalması' nedeniyle davet gitmişti

Uluslararası medyadaki haberlerde, Nobel Vakfının Rusya, Belarus ve İran’ı, bu yıl yapılacak Nobel Ödül Töreni’ne davet ettiği bildirilmişti.
Nobel Vakfı Direktörü Vidar Helgesen, bu kararın 'dünyanın giderek daha fazla kutuplaşmasından ve farklı görüşlere sahip kişiler arasındaki diyaloğun azalmasından' ötürü alındığını belirtmişti.
Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 adayın gösterildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 aday gösterildi
22 Şubat, 20:06
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