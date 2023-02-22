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https://sputniknews.com.tr/20230222/2023-nobel-baris-odulune-305-aday-gosterildi-1067387632.html
2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 aday gösterildi
2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 aday gösterildi
Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 adayın gösterildiğini bildirdi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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Oslo merkezli Norveç Nobel Komitesi, adaylık başvurularının sonlandığı 1 Şubat itibarıyla ödüle aday gösterilenlerin sayısının 305 olduğunu, böylece 2019 yılından bu yana en düşük aday sayısının kaydedildiğini açıkladı.Son 8 yıldır ödüle aday gösterilenlerin sayısı 300’ün üzerinde seyrederken, 376 ile 2016 en çok aday gösterilen yıl oldu.Nobel Barış Ödülüne aday gösterilenlerin isimleri ve adaylık bilgileri 50 yıl boyunca komite tarafından gizli tutulurken, ödüle aday gösterme yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar aday gösterdikleri isimleri kamuoyu ile paylaşabiliyor.Örneğin, Norveç’in Yeşiller Partisi milletvekili Lan Marie Nguyen Berg, iklim aktivistlerinden Greta Thunberg ve Vanessa Nakate’yi 2023 Nobel Barış Ödülü için aday gösterdiklerini açıklamıştı.Aralarında devlet başkanları, siyasiler, üniversite profesörleri, dış ilişkiler kuruluşlarının yöneticilerinin de bulunduğu bir grup ödüle aday gösterebiliyor.Nobel Ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon dolar para ödülü veriliyor.Ödül, Norveç'in başkenti Oslo'da 10 Aralık’ta yapılan törenle sahiplerini buluyor.2022 Nobel Barış Ödülünü Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties, 2021 Nobel Barış Ödülünü ise Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.Kovid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/macaristandan-erdoganin-nobel-baris-odulune-aday-gosterilmesine-destek-1066401097.html
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norveç, norveç nobel komitesi, nobel, nobel ödülü, adaylık

2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 aday gösterildi

20:06 22.02.2023 (güncellendi: 20:09 22.02.2023)
© AA Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 adayın gösterildiğini bildirdi.
 Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 adayın gösterildiğini bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Norveç Nobel Komitesi, 2023 Nobel Barış Ödülü'ne 305 adayın gösterildiğini bildirdi.
Oslo merkezli Norveç Nobel Komitesi, adaylık başvurularının sonlandığı 1 Şubat itibarıyla ödüle aday gösterilenlerin sayısının 305 olduğunu, böylece 2019 yılından bu yana en düşük aday sayısının kaydedildiğini açıkladı.
Son 8 yıldır ödüle aday gösterilenlerin sayısı 300’ün üzerinde seyrederken, 376 ile 2016 en çok aday gösterilen yıl oldu.
Nobel Barış Ödülüne aday gösterilenlerin isimleri ve adaylık bilgileri 50 yıl boyunca komite tarafından gizli tutulurken, ödüle aday gösterme yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar aday gösterdikleri isimleri kamuoyu ile paylaşabiliyor.
Örneğin, Norveç’in Yeşiller Partisi milletvekili Lan Marie Nguyen Berg, iklim aktivistlerinden Greta Thunberg ve Vanessa Nakate’yi 2023 Nobel Barış Ödülü için aday gösterdiklerini açıklamıştı.
Aralarında devlet başkanları, siyasiler, üniversite profesörleri, dış ilişkiler kuruluşlarının yöneticilerinin de bulunduğu bir grup ödüle aday gösterebiliyor.
Nobel Ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon dolar para ödülü veriliyor.
Ödül, Norveç'in başkenti Oslo'da 10 Aralık’ta yapılan törenle sahiplerini buluyor.
2022 Nobel Barış Ödülünü Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties, 2021 Nobel Barış Ödülünü ise Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov kazanmıştı.
Kovid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021'de yapılamamıştı.
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