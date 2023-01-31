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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230131/macaristandan-erdoganin-nobel-baris-odulune-aday-gosterilmesine-destek-1066401097.html
Macaristan'dan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine destek
Macaristan'dan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine destek
Macar Bakan Szijjarto, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) Macaristan'ın Aksakalı Attila Tilki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne... 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T16:10+0300
2023-01-31T16:10+0300
ukrayna krizi
peter szijjarto
mevlüt çavuşoğlu
nato
nobel
macaristan
recep tayyip erdoğan
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Szijjarto, son dönemde Avrupa ve küresel çapta gerçekleşen olayların Türkiye'nin önemini artırdığını, Macaristan olarak Türkiye'nin adımlarını desteklediklerini belirtti. Ukrayna krizinde bir an önce barışın sağlanması gerektiğini, bu kapsamda yapılan girişimlerin de 'Rusya dostu' olarak damgalanmaması gerektiğini söyleyen Szijjarto, ''Savaş sadece görüşmelerle bitirilebilir. Bunu Türkiye'nin başarılı girişimleri de kanıtladı. Hatta bugüne kadarki barışın sağlanması için yapılan en başarılı girişimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu yapabildi. Girişimler sonucunda tahıl anlaşması imzalandı. Biz Türkiye'nin barış için attığı adımları devam ettirmesini destekliyoruz'' dedi. Krizin bitirilmesi adına tek başarılı barış girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiğini kaydeden Szijjarto, bu yüzden, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) Macaristan'ın Aksakalı Attila Tilki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi için girişimlerde bulunacağını söyledi. 'Başka bir inancın kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık'Öte yandan Szijjarto, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına ilişkin de herhangi bir dine ait kutsal kitapların ya da sembollerin yakılmasına ya da aşağılanmasına kararlı bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti. Macar Bakan, "Hristiyan olarak, inançlı Katolik Hristiyan olarak söylüyorum, bir başka inancın kutsal kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Başka bir inancın kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık. Şimdi bir ülke, NATO'ya katılmak istiyorsa ve Türkiye'nin de desteğini kazanmak istiyorsa o zaman biraz daha dikkatli olması gerekir" dedi.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de ülkesinin NATO'nun genişlemesini desteklediğini belirten Szijjarto, Macaristan Ulusal Meclisi şubatta tekrar açıldığında bu ülkelerin üyeliklerine onay verilmesinin gündeme alınacağını söyledi.
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peter szijjarto, mevlüt çavuşoğlu, nato, nobel, macaristan, recep tayyip erdoğan
peter szijjarto, mevlüt çavuşoğlu, nato, nobel, macaristan, recep tayyip erdoğan

Macaristan'dan Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine destek

16:10 31.01.2023
© AP Photo / Armin DurgutRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Armin Durgut
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Macar Bakan Szijjarto, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) Macaristan'ın Aksakalı Attila Tilki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi için girişimlerde bulunacağını açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Biz Amerika’nın geçmişte verdiği sözleri hatırlıyoruz, endişelerimizi dile getirdik. PKK/YPG ile olan mücadelemizde kararlılığımızı söyledik https://sputniknews.com.tr/20230118/1065900778.html - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
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Szijjarto, son dönemde Avrupa ve küresel çapta gerçekleşen olayların Türkiye'nin önemini artırdığını, Macaristan olarak Türkiye'nin adımlarını desteklediklerini belirtti.
Ukrayna krizinde bir an önce barışın sağlanması gerektiğini, bu kapsamda yapılan girişimlerin de 'Rusya dostu' olarak damgalanmaması gerektiğini söyleyen Szijjarto, ''Savaş sadece görüşmelerle bitirilebilir. Bunu Türkiye'nin başarılı girişimleri de kanıtladı. Hatta bugüne kadarki barışın sağlanması için yapılan en başarılı girişimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu yapabildi. Girişimler sonucunda tahıl anlaşması imzalandı. Biz Türkiye'nin barış için attığı adımları devam ettirmesini destekliyoruz'' dedi.
Krizin bitirilmesi adına tek başarılı barış girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiğini kaydeden Szijjarto, bu yüzden, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) Macaristan'ın Aksakalı Attila Tilki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi için girişimlerde bulunacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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Pakistan Senatosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
4 Ocak, 22:38

'Başka bir inancın kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık'

Öte yandan Szijjarto, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına ilişkin de herhangi bir dine ait kutsal kitapların ya da sembollerin yakılmasına ya da aşağılanmasına kararlı bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti.
Macar Bakan, "Hristiyan olarak, inançlı Katolik Hristiyan olarak söylüyorum, bir başka inancın kutsal kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Başka bir inancın kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık. Şimdi bir ülke, NATO'ya katılmak istiyorsa ve Türkiye'nin de desteğini kazanmak istiyorsa o zaman biraz daha dikkatli olması gerekir" dedi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de ülkesinin NATO'nun genişlemesini desteklediğini belirten Szijjarto, Macaristan Ulusal Meclisi şubatta tekrar açıldığında bu ülkelerin üyeliklerine onay verilmesinin gündeme alınacağını söyledi.
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Finlandiya: NATO üyeliği onay sürecinin temmuza kadar tamamlanmasını bekliyoruz
25 Ocak, 16:29
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