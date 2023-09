https://sputniknews.com.tr/20230902/bakan-ozhaseki-bakanlik-olarak-basladigimiz-toplam-insaat-sayisi-bugun-itibariyla-200--bini-buluyor-1075137919.html

Bakan Özhaseki: Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı bugün itibarıyla 200 bini buluyor

Bakan Özhaseki: Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı bugün itibarıyla 200 bini buluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T22:07+0300

2023-09-02T22:07+0300

2023-09-02T22:30+0300

türkiye

mehmet özhaseki

deprem

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075137762_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_461d311f2434f0d8e9ee0d7f071fc31c.jpg

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde, konutların bir an önce bitirilerek hak sahiplerinin evlerinde huzurla oturmasını diledi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hatay'ı etkilediğini anımsatan Özhaseki, "Şimdi yeniden düştüğümüz yerden kalkma, yaraları sarma zamanı. Buna gücümüz Allah'ın izniyle yeter. İnşallah Hatay'ımızı eskisinden daha güzel şekilde inşa ederiz. El ele vererek önümüzdeki bütün engelleri aşarız. Bundan yana kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğine uygun yaşanması gerektiğini belirterek, nüfusun yüzde 70'ten fazlasının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yaşadığını vurguladı.Depremleri, "Bin yılın afeti" olarak nitelendiren Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:Özhaseki, afetin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki kamu kurumları ile belediyelerin sahada, vatandaşların da depremzedeler için seferber olduğunu anlattı.Kalıcı konutlara değinen Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:Özhaseki, depremden etkilenen illerdeki çalışmaları birebir takip ettiklerini belirtti.Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Burada yıkılmış olan konut, ahır, depo, köy evi gibi yerlerin toplam sayısı 254 bin civarında, hak sahibi de 220 binden fazla. 40 binden fazla konutumuzun inşaatına başladık. İnşallah 2-3 ay içerisinde onlar zaten biter inşallah. Yavaş yavaş teslim ederiz" dedi.Özhaseki, her parselin kendisine has zemin etüdünün yapılması gerektiğini işaret ederek, şöyle konuştu:Hatay'daki dönüşümün sağlanmasıyla ekonominin canlanacağına dikkati çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, insanların kente dönüşünün hızlanacağını söyledi.Özhaseki, fay kırıklarının olduğu yerlerde yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Orta hasarlı binaların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyız'Yapılaşma sürecinde "sıfır toleransla" hareket edeceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, "Yerinde dönüşümle ilgili yapılacak binaların tamamını bizler denetleyeceğiz. Ruhsat aşamasından son aşamaya kadar mutlaka ve mutlaka biz denetleyeceğiz" diye konuştu.Orta hasarlı binalara da değinen Özhaseki, "Bize soruyorsanız orta hasarlı binaların hepsini biz ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Üzerimize ağır bir yük var. Bu kadar konutun karşılığını biz yapacağız Allah'ın izniyle. Söz verdiğimiz süreler içerisinde de bitireceğiz. Orta hasarlıları da buna koymaya biz razıyız. Ağır hasarlı gibi göreceğiz. Onu da hak sahibi yapacağız. Onun da evini sıfırdan vereceğiz inşallah" ifadesini kullandı.Özhaseki, bakanlık olarak şehirlerin meydanları ve ana caddeleri yapma kararı aldıklarını belirtti.Hatay'da 4 bin 400 konut ve Uzun Çarşı'da 600 iş yerinin inşasına başlanacağını aktaran Özhaseki, "Bakanlık olarak başladığımız toplam inşaat sayısı bugün itibarıyla 200 bini buluyor. Şu anda da 200 binden fazla da yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşımız var. 85 bini de Hatay'ımızda" dedi.Özhaseki, Reyhanlı ilçesindeki içme suyu şebeke hattıyla ilgili ihalenin yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230902/erdogan-hatay-kentsel-donusum-projesi-toplu-temel-atma-torenine-canli-baglantiyla-katiliyor-1075134546.html

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet özhaseki, deprem, hatay