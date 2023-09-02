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https://sputniknews.com.tr/20230902/98-yasindaki-eski-nazi-toplama-kampi-gardiyani-cocuk-mahkemesinde-yargilanacak-1075130386.html
98 yaşındaki Eski Nazi toplama kampı gardiyanı 'çocuk mahkemesinde' yargılanacak
98 yaşındaki Eski Nazi toplama kampı gardiyanı 'çocuk mahkemesinde' yargılanacak
98 yaşındaki eski bir Nazi toplama kampı gardiyanı, cinayete iştirak etmekle suçlanarak yargılanacak. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T15:22+0300
2023-09-02T15:24+0300
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neo-nazi
nazi işbirlikçisi
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98 yaşındaki Eski Nazi toplama kampı gardiyanı 'çocuk mahkemesinde' yargılanacak. Nazi toplama kampı gardiyanı, Holokost kurbanları ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamaya yönelik bir dizi girişimin ardından cinayete iştirak etmekle suçlanıyor.Kimliği Gregor F olarak açıklanan 98 yaşındaki kişinin, 1943-1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Sachsenhausen kampında gardiyan olarak çalıştığı kaydedildi.Giessen'deki eyalet savcıları, davanın görülmesi halinde, katılmış olduğu iddia edilen suçların işlendiği dönemdeki yaşı nedeniyle bir çocuk mahkemesinde görüleceğini söyledi. Duruşmanın, çocuk hukukuna uygun olarak, adamın evine yakın olan Hanau'da yapılması bekleniyor.Der Spiegel'e konuşan Giessen başsavcısı Thomas Hauburger, "Alman vatandaşı olan ve suçların işlendiği dönemde henüz ergenlik çağında olan bu kişi, binlerce mahkumun zalimce ve haince öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor" dedi. Hauburger, Gregor F'nin psikiyatri uzmanları tarafından yargılanabilirliğinin değerlendirildiğini ve 'kısıtlamalarla birlikte yargılanmaya uygun' olduğuna karar verildiğini söyledi.Daha önce de 2021'de 100 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı yargılanmaya başlamıştı. Nazi SS muhafızı olarak görev yaptığı için cinayete iştirak etmekle suçlanmış, cinayete iştirakten 3bin 518 kez yargılanan sanığın davası, organizasyonel nedenlerle duruşmaları Brandenburg'daki bir cezaevinin spor salonuna taşıyan Neuruppin Eyalet Mahkemesi'nde görülmişti. Alman gizlilik kurallarına uygun olarak sadece Josef S olarak tanımlanan şüphelinin, 1942-1945 yılları arasında Nazi partisinin paramiliter kanadının bir üyesi olarak Sachsenhausen'de çalıştığı iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230902/rusyanin-bm-daimi-temsilciligi-nato-ile-rusya-arasinda-dogrudan-catisma-riski-var-1075127559.html
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98 yaşındaki Eski Nazi toplama kampı gardiyanı 'çocuk mahkemesinde' yargılanacak

15:22 02.09.2023 (güncellendi: 15:24 02.09.2023)
© AFP 2023Nazi selamı
Nazi selamı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023
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98 yaşındaki eski bir Nazi toplama kampı gardiyanı, cinayete iştirak etmekle suçlanarak yargılanacak.
98 yaşındaki Eski Nazi toplama kampı gardiyanı 'çocuk mahkemesinde' yargılanacak. Nazi toplama kampı gardiyanı, Holokost kurbanları ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamaya yönelik bir dizi girişimin ardından cinayete iştirak etmekle suçlanıyor.
Kimliği Gregor F olarak açıklanan 98 yaşındaki kişinin, 1943-1945 yılları arasında Berlin'in kuzeyindeki Sachsenhausen kampında gardiyan olarak çalıştığı kaydedildi.
Giessen'deki eyalet savcıları, davanın görülmesi halinde, katılmış olduğu iddia edilen suçların işlendiği dönemdeki yaşı nedeniyle bir çocuk mahkemesinde görüleceğini söyledi. Duruşmanın, çocuk hukukuna uygun olarak, adamın evine yakın olan Hanau'da yapılması bekleniyor.
Der Spiegel'e konuşan Giessen başsavcısı Thomas Hauburger, "Alman vatandaşı olan ve suçların işlendiği dönemde henüz ergenlik çağında olan bu kişi, binlerce mahkumun zalimce ve haince öldürülmesine yardım etmekle suçlanıyor" dedi. Hauburger, Gregor F'nin psikiyatri uzmanları tarafından yargılanabilirliğinin değerlendirildiğini ve 'kısıtlamalarla birlikte yargılanmaya uygun' olduğuna karar verildiğini söyledi.
Daha önce de 2021'de 100 yaşındaki eski Nazi toplama kampı gardiyanı yargılanmaya başlamıştı. Nazi SS muhafızı olarak görev yaptığı için cinayete iştirak etmekle suçlanmış, cinayete iştirakten 3bin 518 kez yargılanan sanığın davası, organizasyonel nedenlerle duruşmaları Brandenburg'daki bir cezaevinin spor salonuna taşıyan Neuruppin Eyalet Mahkemesi'nde görülmişti. Alman gizlilik kurallarına uygun olarak sadece Josef S olarak tanımlanan şüphelinin, 1942-1945 yılları arasında Nazi partisinin paramiliter kanadının bir üyesi olarak Sachsenhausen'de çalıştığı iddia edilmişti.
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