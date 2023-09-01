https://sputniknews.com.tr/20230901/yeni-kanit-2014ten-bu-yana-kayip-olan-malezya-yolcu-ucaginin-yerinin-bulundugunugosteriyor-1075109667.html

'Yeni kanıt', 2014'ten bu yana kayıp olan Malezya yolcu uçağının yerinin bulunduğunu gösteriyor

'Yeni kanıt', 2014'ten bu yana kayıp olan Malezya yolcu uçağının yerinin bulunduğunu gösteriyor

Havacılık uzmanlarına göre, araştırmalar ve 'yeni kanıtlar', 2014 yılından bu yana kayıp olan MH370 uçuşunun son dinlenme yerini ortaya çıkarmış olabilir. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T15:45+0300

2023-09-01T15:45+0300

2023-09-01T15:45+0300

malezya

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Havacılık uzmanlarına göre, yapılan araştırmalar ve 'yeni kanıtlar' 2014 yılından bu yana kayıp olan MH370 sefer sayılı uçağın son dinlenme yerini ortaya çıkarmış olabilir.Malezya Havayolları uçağı, yolcuları ve mürettebatı hiçbir zaman bulunamadı ve çılgın spekülasyonlar bir yana, 8 Mart 2014'te ne olduğunu kimse bilmiyor.Uçak Kuala Lumpur havaalanından Pekin'e gitmek üzere havalandıktan 38 dakika sonra, Kaptan Zahrie Shah'ın saat 17.20'de Malezyalı bir hava trafik kontrolörüne verdiği yanıtın ardından kayboldu:Uçağın ışıkları daha sonra Güney Çin Denizi üzerinde kuzeye doğru planlanan uçuş rotasından batıya doğru saparken söndü.Yaklaşık 7.5 saat sonra 227 yolcusu ve 12 mürettebatıyla okyanusa çakılmadan önce yakıtının bittiğine inanılıyor. Richard Godfrey, Dr. Hannes Coetzee ve Profesör Simon Maskell, 31 Ağustos Çarşamba günü 299 sayfalık bir rapor halinde yayınlanan yeni araştırmalarıyla bu durumu değiştirmeyi umuyorlar.'Çığır açan' amatör radyo teknolojilerinin ya da zayıf sinyal yayılım raportörünün (WSPR) kendilerini, 'lanetli uçağın' enkazının Avustralya'nın Perth kentinin bin 560 km batısında aranması gerektiğine inandırdığını iddia ediyorlar.Araştırmacılar, bir uçak WSPR üzerinden uçtuğunda sinyali bozduğunu ve bu bilginin erişebildikleri uluslararası bir veri tabanında saklandığını açıkladılar. Amatör telsiz teknolojisinde, MH370'in radardan düştükten ve telsiz bağlantısını kestikten sonra (akşam 6 sularında) altı saat boyunca uçuş yolunu takip etmelerini sağlayan bu hatalardan 125 tanesini buldular.Bu yeni bilgiler, Boeing ve Inmarsat'tan gelen uydu verileri ve sürüklenme analizi verileriyle birleştirildiğinde, ekibin kaza alanını üçgenleştirdiklerine inanmalarına yol açıyor.Raporda, "Bu teknoloji son üç yılda geliştirilmiştir ve sonuçlar güvenilir yeni kanıtları temsil etmektedir" denilmektedir. Açıklama şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230901/arkeologlari-sasirtan-kesif-3-bin-yillik-mezar-ile-tuhaf-gercekler-gun-yuzune-cikiyor-1075105222.html

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