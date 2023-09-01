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https://sputniknews.com.tr/20230901/arkeologlari-sasirtan-kesif-3-bin-yillik-mezar-ile-tuhaf-gercekler-gun-yuzune-cikiyor-1075105222.html
Arkeologları şaşırtan keşif: 3 bin yıllık mezar ile 'tuhaf gerçekler' gün yüzüne çıkıyor
Arkeologları şaşırtan keşif: 3 bin yıllık mezar ile 'tuhaf gerçekler' gün yüzüne çıkıyor
Peru'da bulunan And Dağları'ndaki araştırmacılar, 3000 yıl önce gömülmüş bir insanın mezarını ortaya çıkardı. Mezardan çıkan kişi ise arkeologları şaşkınlığa... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:23+0300
2023-09-01T13:23+0300
peru
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Peru'daki Pacopampa arkeolojik alanını kazarken arkeologlardan oluşan bir ekip şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Altı kat kül ve kara toprağı kazdıktan sonra, artık güçlü bir dini figür olduğuna inandıkları bir kişinin 3 bin yıllık mezarını ortaya çıkardılar. Ekip ise Japonya'daki Ulusal Etnoloji Müzesi'nden ve Peru'daki San Marcos Ulusal Üniversitesi'nden bölgeye giden arkeologlardan oluşuyor.Kazı çalışmalarını sürdürürken beklenmedik bir manzarayla karşı karşıya kalan araştırmacılar, içeride yatanın kim olduğunu araştırdı. Arkeologlar, mezarda yatan kişinin bölgenin tapınakları için 'fazlasıyla elit bir dini lider' olabileceğine karar verdi. Mezarın her ayrıntısı 'tuhaf'Proje lideri Yuji Seki, mezarın mükemmel bir şekilde dairesel olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık iki metre çapında ve bir metre derinliğindeki büyük boyutunun 'çok tuhaf' olduğunu ve vücudun yarısı yüzüstü yatarken pozisyonunun da 'çok tuhaf' olduğunu söyledi. 'Pakopampa Rahibi adını verdikleri iskelet, tamamen sağlamdı. Kül ve toprak katmanları tarafından önemli ölçüde çürümeye karşı etkili bir şekilde korunan iskeletin, tuhaf bir şekilde, bacakları çapraz olacak şekilde yüzüstü gömülmüş olduğu bilgisi paylaşıldı.Peru Kültür Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, arkeologlar bireyin MÖ bin 200 civarında gömüldüğünü tahmin ediyor. Arkeologlar mezarı kazarken aynı zamanda süslü seramik kaseler ve geleneksel olarak seçkin kişiler için kullanılan antik ritüel vücut boyasının varlığını gösteren iki mühür buldu. Seki, "Buluntu son derece önemli çünkü o, ülkenin kuzey And Dağları'ndaki tapınakları kontrol etmeye başlayan ilk rahiplerden biri" dedi.Ancient Origins'in raporuna göre Pacopampa alanı, Peru And Dağları'nın Cajamarca bölgesinde, Lima'nın başkentinin yaklaşık 560 mil kuzeyinde ve yaklaşık 2200 metre yükseklikte yer alıyor. Bölgenin muhtemelen MÖ bin 200 ile 500 yılları arasında yaşamış olan İnka öncesi kültürlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Arkeologlar şimdiye kadar Pacopampa bölgesinde, dini bir kompleks oluşturduğuna inanılan, oyulmuş ve cilalanmış taşlardan yapılmış dokuz anıtsal yapı keşfetti.
https://sputniknews.com.tr/20230830/dort-ayak-uzerinde-yuruyen-turk-aile-bilim-insanlarini-hayrete-dusurdu-modern-insanlarda-bu-yok-1075040130.html
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peru, and dağları, mezar, araştırma, arkeolog, rahip, din, dini lider, tarihi eser, mumya, iskelet, gizemli, inka uygarlığı, lima
peru, and dağları, mezar, araştırma, arkeolog, rahip, din, dini lider, tarihi eser, mumya, iskelet, gizemli, inka uygarlığı, lima

Arkeologları şaşırtan keşif: 3 bin yıllık mezar ile 'tuhaf gerçekler' gün yüzüne çıkıyor

13:23 01.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Martin St-Amant / Machu Picchu (Cropped photo)Dünyanın en tehlikeli yürüyüş yolları
Dünyanın en tehlikeli yürüyüş yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Martin St-Amant / Machu Picchu (Cropped photo)
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Peru'da bulunan And Dağları'ndaki araştırmacılar, 3000 yıl önce gömülmüş bir insanın mezarını ortaya çıkardı. Mezardan çıkan kişi ise arkeologları şaşkınlığa uğrattı.
Peru'daki Pacopampa arkeolojik alanını kazarken arkeologlardan oluşan bir ekip şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Altı kat kül ve kara toprağı kazdıktan sonra, artık güçlü bir dini figür olduğuna inandıkları bir kişinin 3 bin yıllık mezarını ortaya çıkardılar. Ekip ise Japonya'daki Ulusal Etnoloji Müzesi'nden ve Peru'daki San Marcos Ulusal Üniversitesi'nden bölgeye giden arkeologlardan oluşuyor.
Kazı çalışmalarını sürdürürken beklenmedik bir manzarayla karşı karşıya kalan araştırmacılar, içeride yatanın kim olduğunu araştırdı. Arkeologlar, mezarda yatan kişinin bölgenin tapınakları için 'fazlasıyla elit bir dini lider' olabileceğine karar verdi.

Mezarın her ayrıntısı 'tuhaf'

Proje lideri Yuji Seki, mezarın mükemmel bir şekilde dairesel olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık iki metre çapında ve bir metre derinliğindeki büyük boyutunun 'çok tuhaf' olduğunu ve vücudun yarısı yüzüstü yatarken pozisyonunun da 'çok tuhaf' olduğunu söyledi. 'Pakopampa Rahibi adını verdikleri iskelet, tamamen sağlamdı. Kül ve toprak katmanları tarafından önemli ölçüde çürümeye karşı etkili bir şekilde korunan iskeletin, tuhaf bir şekilde, bacakları çapraz olacak şekilde yüzüstü gömülmüş olduğu bilgisi paylaşıldı.
Peru Kültür Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, arkeologlar bireyin MÖ bin 200 civarında gömüldüğünü tahmin ediyor. Arkeologlar mezarı kazarken aynı zamanda süslü seramik kaseler ve geleneksel olarak seçkin kişiler için kullanılan antik ritüel vücut boyasının varlığını gösteren iki mühür buldu. Seki, "Buluntu son derece önemli çünkü o, ülkenin kuzey And Dağları'ndaki tapınakları kontrol etmeye başlayan ilk rahiplerden biri" dedi.
Ancient Origins'in raporuna göre Pacopampa alanı, Peru And Dağları'nın Cajamarca bölgesinde, Lima'nın başkentinin yaklaşık 560 mil kuzeyinde ve yaklaşık 2200 metre yükseklikte yer alıyor. Bölgenin muhtemelen MÖ bin 200 ile 500 yılları arasında yaşamış olan İnka öncesi kültürlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Arkeologlar şimdiye kadar Pacopampa bölgesinde, dini bir kompleks oluşturduğuna inanılan, oyulmuş ve cilalanmış taşlardan yapılmış dokuz anıtsal yapı keşfetti.
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